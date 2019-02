Harte Boulder in Fontainebleau

Harte Boulder in Bleau hat der Brite Neil Hart in seinen Filmen festgehalten. Dabei Nalle Hukkataival, Jacky Godoffe, Olivier Lebreton, Caroline Sinno und viele mehr.

Zum Bouldern in Fontainebleau ist schon viel gesagt worden. Doch die Magie der Bewegung zeigen diese mit viel Liebe zusammengestellten Filme am besten. Präzision, Kraft und Skill lassen sich bei diesen Boulderern in Aktion beobachten.

Kletterer in Out of Sight 1:

Carline Sinno

Chris Schulte

Nalle Hukkataival

Jacky Godoffe

Daniel Olausson

Nico Favresse

Simon Kook Newstead

Guillaume Glairon Mondet

Jon Montchaussee

Barnaby Ventham

Olivier Lebreton

Nora van Wassenaer

Kees Mak

Gerald Coste

Bart van Raaj

Sandeep Kumar Maity

Bouldern in Fontainebleau: Out of Sight 1 (50 Minuten)

Auch im zweiten Film der Out of Sight Filmreihe von Neil Hart geht es um harte und lohnende Boulderprobleme in Fontainebleau. Viele bekannte Gesichter wie Nalle Hukkataival und Caro Sinno werden von der Kamera begleitet. Der barfuß bouldernde Charles Albert erzählt, wie er zu seinem Markenzeichen – dem barfuß Klettern – gekommen ist. Die US-Kletterin Ashima Shiraishi klettert einige Klassiker in Apremont, die ebenfalls aus den Vereinigten Staaten stammende Lisa Chulich klettert einige Highballs, und die üblichen Verdächtigen wie Nalle und Co klettern gutaussehende harte Boulder.

Kletterer in Out of Sight 2:

Jacky Godoffe

Nalle Hukkataival

Ashima Shiraishi

Jan Hojer

Jimmy Webb

Lisa Chulich

Rene-Paul Eustache

Guillaume Glairon Mondet

Charles Albert

Caroline Sinno

Video: Out of Sight 2 (51 Minuten)

Im dritten Out of Sight Film gelingt es der Kamera, die derzeit in Fontainebleau aktivsten und stärksten Kletterer einzufangen. Charles Albert klettert ohne Schuhe 8B und 8C, Jimmy Webb steht daneben schon fast harmlos da.

Kletterer in Out of Sight 3:

Charles Albert

Jimmy Webb

David Mason

Philippe Ribiere

Out of Sight 3 – Generation Crush (44 Minuten)