Die härtesten Boulder: Cresciano

Der Schweizer Boulderer Giuliano Cameroni hat mit seinen Boulder-Kollegen den Video-Channel Mellow gegründet. Hier gibt es die besten Videos der Crew.

In Cresciano Classics gibt es einige der krassesten (Erst-)Begehungen der letzten Jahre im Bouldergebiet Cresciano zu sehen. Darunter die zweite Begehung von Cameronis Iur (Fb 8B+), die Erstbegehung von Somnolence (Fb 8B) durch Jimmy Webb, die Erstbegehung von Endless River (Fb 8B) und Great Escape (Fb 8B) durch Giuliano Cameroni und die nervenzerreißende Begehung von The Story of Two Worlds (Fb 8C) durch Sebastian Cotting.

Video: Cresciano Classics

Interview: Keenan Takahashi & Chad Greedy

Keenan Takahashi gehört zu den neuen Stars am Boulderhimmel, seit er sich Vollzeit dem Bouldern gewidmet hat. In diesem Video hat sich Keenan dem Gespräch mit Chad Greedy gestellt, der ebenfalls viel zu sagen hat...

Interview: Dave Graham & Chad Greedy & Cameron Meyer

Dave Graham gehört zu den Pionieren des Boulderns. Hier erzählt er seine Geschichte, von seinen Anfängen über seine ersten Highlights, seine Entwicklung bis heute nachzeichnend.