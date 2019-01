Nachwuchstalent Lara Neumeier im Video-Portrait

Lara Neumeier (20) gehört zu den starken Nachwuchs-Hoffnungen der deutschen Kletterszene. Dieser Clip zeigt Lara im Video-Portrait.

Lara konnte in den letzten Monaten einige herausragende Routen klettern, darunter die anspruchsvolle Mehrseillängen-Tour Hotel Supramonte auf Sardinien und Tom et je ris () in der Verdonschlucht. Mit ihrer Begehung von Steckbrett (8c) am Kraftwerk im Allgäu zeigte die Kletterin, dass sie, was die Kletter-Schwierigkeit angeht, noch Luft nach oben hat.

Doch nicht nur harte Sportklettern interessiert die aufstrebende deutsche Kletterin. Auch mental ist sie fit. Das zeigte sie mit ihren Begehungen in Pembroke, Wales, wo ihr auf einem Trip mit Barbara Zangerl und Jacopo Larcher die zwei Toplinien Point blank (E8 6C) und Chupacabra (E8/9 6C) klettern konnte. Im Rätikon war ihr 2017 gemeinsam mit Roland Hemetzberger eine schnelle Begehung von New Age (8A+, 5SL) gelungen.

Unsere Vermutung ist, dass wir von Lara noch einiges hören werden. Zwar hat sie jetzt mit ihrem Job bei Petzl nicht mehr so viel Zeit wie vorher, doch sind wir zuversichtlich, dass dieser Arbeitgeber ihr noch genügend Zeit für harte und spannende Klettereien zugestehen wird.