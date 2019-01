Adam klettert in den Amerikas - Vlog

Der tschechische Spitzenkletterer Adam Ondra hat im November einen Trip durch "die Amerikas" gemacht. Er bereiste die Vereinigten Staaten und Chile.

Er steuerte so einige berühmte Klettergebiete der USA an, zum Beispiel das Rissklettegebiet Indian Creek und das Yosemite Valley, wo er sich am El Capitan in der Salathé im Onsight versuchte.

Außerdem steuerte er Smith Rock an, ein gebiet mit berühmten harten Routen wie Just do it, wo Adam noch weitere schwere Projekte probierte.

Die Vlogs sind als Vor-Auskopplung zu einem richtigen Video gedacht, um kurze Eindrücke von Adams Amerika-Reise zu vermitteln.

