Im Herbst 2018 bereiste Adam Ondra den Balkan, um dort zu klettern. Er fand unberührte Wände, unwiederholte harte Projekte und freundliche Menschen. Die Highlights seines Balkan-Klettertrips gibt's in diesem 17-minütigen Video.

Darin klettert Adam:

Bosnien und Herzegovina

Interklemezzo (9a)

Highline (9a+) Erstbegehung

Kroatien

Spomin (8c Mehrseillänge)

Roctrip (8c+ Mehrseillänge)

Dioklecian (8c+/9a)

Mazedonien

Macedonia Trip (9a)

Czech Trip (9a+) Erstbegehung

Madam (8b+) onsight

Bouldozer (8a+) onsight

Albanien

Four for Glory (8c) Erstbegehung

The Dream (9b Projekt)

Adam Ondra klettert auf dem Balkan

Adam Ondra klettert 'Just do it' onsight

Just do it ist die erste mit 5.14c bewertete Route von Nordamerika gewesen. Der Franzose Jibé Tribout hatte die von Alan Watts visionierte Route erstbegehen können. Im Video sieht man einen recht fassungslosen Watts, der Adam Ondras Onsightversuch verfolgt.