Wide Boyz: Rissklettern Pete Whittaker klettert Recovery Drink (8c+)

Der britische Kletterer Pete Whittaker hat sich mit seinem Partner in Crime Tom Randall auf Risse spezialisiert. Beide haben den in Norwegen befindlichen Riss Recovery Drink (8c+) projektiert, Pete konnte ihn im August 2019 klettern. Vorher hatte noch der Deutsche Daniel Jung die Route wiederholen können. Nun gibt es das Video zur Begehung von Pete.

Älterer Beitrag: Pete und Tom geben sich die Kante – Staffordshire Nose Challenge

Bekannt geworden sind Pete Whittaker und Tom Randall als The Wide Boyz, vor einigen Jahren haben sie unter diesem Titel die härtesten Offwidth-Risse der USA geklettert (siehe unten), einen nach dem anderen. Seitdem ist einige Zeit vergangen, doch beide sind am Ball geblieben. Pete gelang immerhin fast der berüchtigte Freerider am El Capitan im ersten Versuch.

Dieser Clip zeigt die Wide Boyz Tom und Pete, wie sie sich an der sogenannten Staffordshire Nose versuchen. Genauer gesagt, beim Versuch, den bestehenden Rekord zu brechen. Dabei ist die Aufgabe, alle Routen von Joe Brown und Don Whillans (berühmten britischen Kletterlegenden) so schnell wie möglich nacheinander zu klettern. Weil die Kletterstrecke mit der Länge der Nose am El Cap vergleichbar ist, heißt die Challenge also Staffordshire Nose.

Der Rekord lag bei 4 Stunden und 58 Minuten. Werden die Wide Boyz das schlagen können?

Älterer Beitrag:

Offwidth-Climbing de Luxe: Century Crack (5.14) Video

Chris Alstrin Überhängend, weit, fies: der Century Crack.

2011 hatten Pete Whittaker und Tom Randall den vermutlich schwersten Offwidth der Welt befreit. Hier gibt es nun das Video dazu.