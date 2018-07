Der Deutsche Alpenverein verlost 5 mal 2 Eintrittskarten für den letzten Boulder-Weltcup der Saison am 17. und 18. August 2018 in München. Hier teilnehmen!

Am 17. und 18. August findet im Münchner Olympiastadion der letzte Boulder-Weltcup der Saison 2018 statt. Hier wird sich die internationale Boulder-Elite das finale Gefecht der Saison liefern.

Karten-Verlosung

Leser von www.klettern.de haben bis zum 15. August die Möglichkeit, fünf mal zwei Eintrittskarten für Halbfinale und Finale zu gewinnen (bei der Qualifikation am Freitag ist der Eintritt frei).

Wer Tickets gewinnen möchte, füllt das Formular unten aus und muss dann noch einmal per E-Mail die Teilnahme bestätigen. Einsendeschluss ist am 15. August um 23:59 Uhr.

www.klettern.de sagt Danke:

an den Deutschen Alpenverein (DAV), der fünf mal zwei Eintrittskarten für klettern.de-Leser verlost.

Boulder-Weltcup am 17. & 18. 8. in München

Am Freitag, den 17. August findet im Münchner Olympiastadion die Qualifikationsrunde statt. Die internationale Boulder-Elite wird hier um den Einzug ins Halbfinale kämpfen: Geniale Moves, spannende Fights und Zittern ums Top stehen auf dem Programm.

Samstag, am 18. August, finden Halbfinale und Finale statt: Ab 10:00 Uhr können die besten der Besten bestaunt werden.

Das Programm in München

Freitag, 17. August

08:00 Uhr Qualifikation Herren (Eintritt frei)

16:30 Uhr Qualifikation Damen (Eintritt frei)

Samstag, 18. August

10:00 – 12:15 Halbfinale Herren und Damen

12:30 – 14:00 Zusätzliches Halbfinale Europameisterschaft

im Anschluss Siegerehrung Europameisterschaft im Bouldern

18:00 Finale BWC München Damen

ca. 20.00 Finale BWC München Herren

ca. 21.45 Siegerehrung

Weitere Informationen gibt es unter www.alpenverein.de/boulderworldcup



Eintrittskarten für den Boulder-Weltcup in München

Wer sich nicht aufs Losglück verlassen will, kann vor Ort an der Tageskasse oder vorab bei www.muenchenticket direkt Eintrittskarten für den Boulder-Weltcup in München kaufen. Bei der Qualifikation am Samstag und für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Tickets: 15 € (Samstag, Tageskasse) oder im Vorverkauf unter muenchenticket.de

Ort: Olympiastadion, Nordeingang

Mehr: