Ende November kamen in Stockholm die besten Boulderinnen der Welt zum Legends Only Wettkampf. Hier gibt's den Video-Mitschnitt.

Shauna Coxsey, Petra Klingler, Stasa Gejo, Fanny Gibert, Melissa Le Neve und Katja Cadic traten 2017 beim Legends Only in Stockholm an.

Beim La Sportiva Legends Only Wettkampf treten die geladenen Boulder-Legenden in deutlich schwereren Bouldern an, als dies bei Weltcups der Fall ist. Anders als beim Weltcup oder regulären Wettkämpfen bekommen die Teilnehmer allerdings Zeit, die Boulder in den Tagen vorher zu probieren.

Neu in diesem Jahr war ein Zusatzboulder, der vorher nicht ausgecheckt werden durfte und wie üblich im Onsight-Modus geklettert werden musste. Kommentatoren des spannungsgeladenen Wettkampf-Videos sind Liam Lonesdale und Alexander Megos.

La Sportiva Legends Only Boulder-Wettkampf 2017

