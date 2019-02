Im Finale des japanischen Bouldercups sind so viele Weltklasse-Boulderer, dass die Qualität schon an einen Weltcup erinnert. Mit dem kompletten Video-Mitschnitt des Finales gibt es also ein paar Stunden Weltklasse-Bouldern zum Mitfiebern.

Achtung, besser Chalk bereitstellen, schwitzende Finger garantiert!

Es klettern in der Reihenfolge der Starts im Finale:

Damen

1. Natsumi Hirano

2. Nsnako Kura

3. Miho Nonaka

4. Akiyo Noguchi

5. Futaba Ito

6. Mao Nakamura

Herren

1. Keita Dohi

2. Ryuichi Murai

3. Rei Sugimoto

4. Taisei Ishimatsu

5. Kokoro Fuji

6. Tomoa Narasaki

Video: Finale Bouldercup Japan 2019