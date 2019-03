Die Boulder-Wettkampf-Saison 2019 ist eröffnet. Zwar startet der offizielle Weltcupzirkus erst im April, doch auch vorher gibt es schon spannende nationale Wettkämpfe (wie den japanischen Bouldercup, siehe Video ganz unten) und offene Boulder-Wettkämpfe. Hier zeigen wir die Videos der Finalrunden.

Beim Dock Masters traten die deutsche Boulder-Veteranin Jule Wurm sowie ihr Bruder Alex Wurm an.

Video: Finale Dock Masters (mit Jule Wurm)

Finals Hangar Masters mit Adam Ondra

Adam Ondra hat im tschechischen Brünn eine Boulderhalle eröffnet. Beim ersten offenen Boulder-Wettkampf dort, den Hangar Masters, traten einige hochkarätige Wettkampfkletterer an. Mit dabei: Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Janja Garnbret, Domen Škofic, Gregor Vezonik, Adam Ondra...

Video: Finale Crux Open, Polen

Video: Finale Norwegischer Bouldercup 2019

Finale des japanischen Bouldercups

Im Finale des japanischen Bouldercups sind so viele Weltklasse-Boulderer, dass die Qualität schon an einen Weltcup erinnert. Mit dem kompletten Video-Mitschnitt des Finales gibt es also ein paar Stunden Weltklasse-Bouldern zum Mitfiebern.

Achtung, besser Chalk bereitstellen, schwitzende Finger garantiert!

Es klettern in der Reihenfolge der Starts im Finale:

Damen

1. Natsumi Hirano

2. Nsnako Kura

3. Miho Nonaka

4. Akiyo Noguchi

5. Futaba Ito

6. Mao Nakamura

Herren

1. Keita Dohi

2. Ryuichi Murai

3. Rei Sugimoto

4. Taisei Ishimatsu

5. Kokoro Fuji

6. Tomoa Narasaki

Video: Finale Bouldercup Japan 2019

Video: Bend Boulder Bash