Anfang August fand in Moskau die Jugend-Weltmeisterschaft in den Disziplinen Lead, Speed und Bouldern statt. Yannick Flohé zeigte sich als erfolgreister deutscher Starter.

(Bericht, Bilder, Videos und ganz unten Ergebnisse)

Im Finale der Jugend-Weltmeisterschaft standen dieser Tage die deutschen Favoriten Frederike Fell und Yannick Flohé. Vom 9. bis 16. August fand die Jugend-WM statt: 699 Athleten aus 43 Ländern traten in Moskau an, in den drei Altersklassen und drei Disziplinen. 16 deutsche Athleten gingen an den Start.

Yannick Flohé präsentierte sich als erfolgreichster deutscher Starter, neben Silber im Bouldern brachte der amtierende deutsche Meister im Bouldern noch einen starken Vierten Platz im Lead mit nach Hause. Bei den Junioren nahm außerdem noch Max Prinz teil, er boulderte auf Rang 35. Gewonnen hat bei den Junioren im Bouldern Meichi Narasaiki (JAP).

Weltmeister bei den Junioren

Bei den Juniorinnen erreichte Lucia Dörffel das Halbfinale und den elften Platz; Johanna Holfeld beendete das Bouldern auf Rang 25. Bei den Juniorinnen siegte im Bouldern die Britin Hannah Slaney. Auch im Lead dominierte Meichi Narasaki, bei den Damen kletterte die Slowenin Vita Lukan auf den ersten Platz.

Bei den Junioren (Jahrgänge 1999-2000) treten bereits einige Athleten auch im Senioren-Weltcup an, wie neben Yannick Flohé zum Beispiel Meichi Narasaki und Futaba Ito aus dem überaus starken japanischen Team. Bei den hochkarätigen Starterfeldern freut sich das deutsche Team besonders über die Top-20-Platzierungen.

Video: WM-Finale Bouldern Junioren

Video: WM-Finale Lead Junioren

Weltmeister Jugend A und B

Gleich zwei der deutschen Favoritinnen, Frederike Fell und Hannah Meul, traten beim Bouldern in der Jugend A an (Jahrgänge 2001-02). Hannah Meul konnte ihre Form im Halbfinale nicht komplett ausspielen und landete auf Rang 15, während die deutsche Meisterin im Olympic Combined, Frederike Fell, ins Finale boulderte und den Fünften Platz erreichte.

Gewonnen haben hier Laura Rogora (ITA) und Sam Avezou (FRA). Im Lead erreichten Frederike mit Rang 10 eine gute Platzierung, Hannah verpasste das Halbfinale und musste sich mit Platz 34 zufrieden geben. Die Goldmedaille im Lead ging an Brooke Raboutou (USA) und Hidemasa Nishida (JAP).

Bei der Jugend B (Jahrgänge 2003-04) erreichte im Bouldern kein deutscher Starter eine Platzierung unter den Top 20, wobei Michel Siedler (DAV Frankenthal) es mit Rang 21 noch ins Halbfinale schaffte. In dieser Alterskategorie gewannen Tanii Natsuki und Rei Kawamata (beide JAP). Im Lead zeigte sich Cedric Lluc Milles als stärkster Deutscher; er kletterte auf Rang 9. Gold ging im Lead an Tanii Natsuki (JAP) und Colin Duffy (USA).

Die besten Platzierungen der Disziplin Speed erreichten mit Rang 20 Franziska Ritter in der Jugend B, Hannah Meul mit Platz 25 in der Jugend A sowie Ludwig Breu mit Platz 25 in der Jugend B. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland gemeinsam mit Tschechien, Spanien und der Ukraine auf Rang 11.

Das internationale Routenbauer-Team unter Adam Pustelnik (POL) für Lead und Jacky Godoffe (FRA) für die Boulder leistete ganze Arbeit und schaffte es, den von der Physis teils sehr heterogenen Wettkämpfern unterhaltsame und selektierende Aufgaben zu stellen. Mit Blick auf die olympischen Kletterwettkämpfe in Tokio 2020 darf man gespannt sein, wie die starke Jugend sich weiter entwickelt.

Video: WM-Finale Bouldern Jugend A

Video: WM-Finale Lead Jugend A

Video: WM-Finale Bouldern Jugend B

Video: WM-Finale Lead Jugend B

Ergebnisse Jugendweltmeisterschaft Klettern 2018

Juniorinnen Bouldern

1 Slaney Hannah GBR

2 Repusic Urska SLO

3 Lukan Vita SLO

11 Dörffel Lucia GER

25 Holfeld Johanna GER

Junioren Bouldern

1 Narasaki Meichi JPN

2 Flohé Yannick GER

3 Harada Kai JPN

35 Prinz Max GER

Juniorinnen Lead

1 Lukan Vita SLO

2 Arc Nolwenn FRA

3 Arthaud Nina FRA

Junioren Lead

1 Narasaki Meichi JPN

2 Konecny Jakub CZE

3 Harada Kai JPN

4 Flohé Yannick GER

Juniorinnen Speed

1 Barashchuk Ekaterina RUS

2 Ivanova Elizaveta RUS

3 Remizova Elena RUS

Junioren Speed

1 Zodda Gian Luca ITA

2 Bratschi Noah USA

3 Zaytsev Demyan RUS

Weibliche Jugend A Bouldern

1 Rogora Laura ITA

2 Rakovec Lucka SLO

3 Ito Futaba JPN

5 Fell Frederike GER

15 Meul Hannah GER

Männliche Jugend A Bouldern

1 Avezou Sam FRA

2 Carretero Cruz Eneko ESP

3 Martin Nathan FRA

29 Schweiger Christoph GER

37 Funk Luis GER

51 Brandenburger Jonas GER

Weibliche Jugend A Lead

1 Raboutou Brooke USA

2 Ito Futaba JPN

3 Lettner Sandra AUT

10 Fell Frederike GER

34 Meul Hannah GER

Männliche Jugend A Lead

1 Nishida Hidemasa JPN

2 Potocar Luka SLO

3 Konishi Katsura JPN

32 Brandenburger Jonas GER

Weibliche Jugend A Speed

1 Kalucka Natalia POL

2 Kushaeva Kamilla RUS

3 Kalucka Aleksandra POL

28 Meul Hannah GER

Männliche Jugend A Speed

1 Nagaev Almaz RUS

2 Fishman Jordan USA

3 Daukaev Eduard RUS

31 Brandenburger Jonas GER

Weibliche Jugend A Bouldern

1 Tanii Natsuki JPN

2 Meignan Naile FRA

3 Kudo Hana JPN

27 Lechner Anna GER

31 Ritter Franziska GER

39 Cornely Lili GER

Männliche Jugend A Bouldern

1 Kawamata Rei JPN

2 Podolan Thomas AUT

3 Nukui Ryoei JPN

21 Siedler Michel GER

29 Breu Ludwig GER

29 Milles Cedric Lluc GER

37 Kuczora Philipp GER

Weibliche Jugend A Lead

1 Tanii Natsuki JPN

2 Potapova Nika UKR

3 Zhang YueTong CHN

41 Cornely Lili GER

Männliche Jugend A Lead

1 Duffy Colin USA

2 Podolan Thomas AUT

3 Maeda Kentaro JPN

9 Milles Cedric Lluc GER

33 Kuczora Philipp GER

45 Siedler Michel GER

54 Breu Ludwig GER

Männliche Jugend B Speed

1 Jeon Haram KOR

2 Zappini Andrea ITA

3 Ernsberger Ellis USA

25 Breu Ludwig GER

27 Milles Cedric Lluc GER

32 Kuczora Philipp GER

Weibliche Jugend B Speed

1 Jeong Jimin KOR

2 Calanca Anna ITA

3 Hunt Emma USA

20 Ritter Franziska GER