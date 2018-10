Hannah Meul ist als einzige deutsche Kletterin bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires. Am Dienstag, den 9. Oktober startet sie im Finale.

Die 17-jährige Hannah Meul aus Frechen bei Köln hat es geschafft: Mit einem zehnten Platz im Speed, dem zweiten Platz im Bouldern und dem siebten Platz im Lead steht sie nun im ersten olympischen Kletter-Finale.

21 Starterinnen aus 15 Ländern waren angetreten, darunter Namen wie Laura Rogora, Vita Lukan, Sandra Lettner und noch weitere Athleten, die bereits im Senioren-Weltcup mitklettern. Doch Hannah blieb cool und konnte vor allem in ihrer Parade-Disziplin – dem Bouldern – eine sehr gute Leistung hinlegen. Mit nur zwei Versuchen mehr als die Gewinnerin Mao Narasaki brauchte, konnte sie alle vier Boulder der Quali-Runde toppen und Rang zwei belegen.

Das Ranking ergibt sich aus dem Produkt der Quali-Platzierungen. Für Hannah war das Platz 10 mal Platz 2 mal Platz 7. Mit der Punktzahl von 140 erreicht sie auf Rang 5 das Finale, in dem sich am Dienstag die besten sechs Sportkletterinnen der Olympischen Jugendspiele messen. Hier müssen sie erneut in allen drei Disziplinen antreten, und wieder wird das Produkt der Platzierung die finale Punktzahl ergeben und die ersten olympischen Medaillen im Sportklettern hervorbringen.

Damit steht Hannah Meul morgen als erste deutsche Kletterin im Olympiafinale. Ebenfalls im Finale sind Mao Nakamura (JPN), Vita Lukan (SLO), Elena Krasovskaia (RUS) sowie die Österreicherinnen Sandra Lettner und Laura Lammer.

Sportklettern ist bei diesen Spielen erstmals olympisch und mit den Disziplinen Bouldern, Speed und Lead im Combined-Modus vertreten. 21 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern waren im Sportklettern bei den Jugendspielen in Buenos Aires angetreten.

Untenstehend gibt es heute die Herren-Qualifikationsrunde im Lead live anzusehen. Die anderen Qualifikationsrunden sind direkt unter www.olympicchannel.com anzusehen:

Alle Videos vom Sportklettern auf dem Olympic Channel

Qualifikation Lead Herren Olympische Jugend-Spiele

Zeitplan Olympische Jugend-Spiele Sportklettern

Montag, 8. Oktober

14:00 Uhr Qualifikation Herren Speed

16:00 Uhr Qualifikation Herren Bouldern

20:00 Uhr Qualifikation Herren Lead

Dienstag, 9. Oktober

14:00 Uhr Finale Damen Speed

16:45 Uhr Finale Damen Bouldern

20:50 Uhr Finale Damen Lead

Anschließend Siegerehrung

Mittwoch, 10. Oktober

14:00 Uhr Finale Herren Speed

16:45 Uhr Finale Herren Bouldern

20:50 Uhr Finale Herren Lead

Anschließend Siegerehrung

Video: Hannah Meul, Olympia-Kandidatin