Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio werden Kletter-Wettkämpfe immer spannender. Mit dem ersten Termin in Meiringen (Schweiz) am 13. und 14. April geht die Boulder-Weltcup-Saison 2018 los. Hier gibt's die Livestreams der Wettkämpfe – also einfach diese Seite bookmarken und easy alle Boulder-Wettkämpfe anschauen!

Ergebnisse und Termine weiter unten auf der Seite

Stream: Halbfinale Boulder-Weltcup in Meiringen am 14. April

Stream: Finale Boulder-Weltcup in Meiringen am 14. April

Stream: Boulder-Weltcup in Moskau am 22. April (Halbfinale)

Stream: Boulder-Weltcup in Moskau am 22. April (Finale)

Kletter- & Boulder-Wettkämpfe 2018

International Climbing Series, 6.-8. April, FISE World Series Hiroshima

European Youth Cup (Lead & Speed), 7.-8. April, Voiron (FRA)

IFSC Climbing Worldcup (Boulder), 13.-14. April, Meiringen (SUI)

Deutscher Jugendcup (Boulder) West, 14. April, Düsseldorf Monkeyspot

Deutscher Jugendcup (Boulder) Süd, 21. April, Nürnberg E4

IFSC Climbing Worldcup (Boulder & Speed), 21.-22. April, Moscow (RUS)

International Climbing Series - Outdoor Village Speed Stars, 28.-29. April, Akishima, Tokyo (JPN)

European Youth Cup (Boulder), 28.-29. April, Graz (AUT)

European Youth Cup (Boulder), 5.-6. Mai, Soure (POR)

IFSC Climbing Worldcup (Boulder & Speed), 5.-6. Mai, Chongqing (CHN)

European Youth Cup (Speed), 12.-13. Mai, Bologna (ITA)

IFSC Climbing Worldcup (Boulder & Speed), 12.-13. Mai, Tai'an (CHN)

Asia Sport For All R.O.X. Zero Gravity (Boulder), 19.-20. Mai, Manila (PHI)

International Climbing Series, 19.-20. Mai, Triglav The Rock Ljubljana (SLO)

European Youth Championships (Lead & Speed), 25.-27. Mai, Imst (AUT)

European Youth Cup (Boulder), 2.-3. Juni, Delft (NED)

Intl. Event - Youth Color Climbing Festival (under 14), 2.-3. Juni, Imst (AUT)

IFSC Climbing Worldcup (Boulder), 2.-3. Juni, Hachioji (JPN)

IFSC Climbing Worldcup (Boulder), 8.-9. Juni, Vail (USA)

Deutsche Meisterschaft Bouldern, 16.-17. Juni, Neue Messe Friedrichshafen

European Youth Cup (Lead), 16.-17. Juni, Bruneck (ITA)

World University Championships, 20.-23. Juni, Bratislava (SVK)

Deutscher Jugendcup (Lead) Nord-Ost, 23. Juni, Dresden SBB

Deutscher Jugendcup (Speed) Nord-Ost, 24. Juni, Dresden SBB

European Youth Cup (Speed), 22.-24. Juni, Mezzolombardo (ITA) (provisional)

European Youth Cup (Lead), 30. Juni – 1. Juli, Uster (SUI)

Intl. Youth Event - Petzen Climbing Trophy (Lead, Speed & Boulder), 6.-8. Juli,Petzen (AUT)

IFSC Climbing Worldcup (Lead & Speed), 6.-7. Juli, Villars (SUI)

European Youth Cup (Lead), 7.-8. Juli, Munich (GER)

Paraclimbing Master (Lead), 7.-8. Juli, Imst (AUT)

IFSC Climbing Worldcup (Lead & Speed), 12.-13. Juli, Chamonix (FRA)

Deutsche Meisterschaft Olympic Combined, 14.-15. Juli, Landesleistungszentrum Augsburg

IFSC Climbing Worldcup (Lead), 20.-21. Juli, Briançon (FRA)

Deutsche Meisterschaft Speed, 21. Juli, Bergstation Hilden

Deutscher Jugendcup (Speed) West, 21. Juli, Hilden

European Youth Cup (Boulder), 21.-22. Juli, Sofia (BUL)

Promo Event - Tout à Bloc (Boulder), 27.-28. Juli, L'Argentière la Bessée (FRA)

IFSC Climbing Worldcup (Lead & Speed), 27.-28. Juli, Arco (ITA)

IFSC Youth World Championships – 2018, 7.-19. August

IFSC Climbing Worldcup (Boulder), 17.-18. August, Munich (GER)

Asian Games 2018, 22.-28. August, Jakarta Palembang (INA) - Climbing period

European Youth Championships (Boulder), 31. August – 2. September, Brussels (BEL)

Mehr: