Jedes Jahr treten internationale Top-Kletterer an, um sich beim Climbing Works International Festival in ungezwungener Atmosphäre zu messen. Der Boulder-Wettkampf ist offen, neben den Weltstars treten auch "normale" Menschen an.

Trotzdem treffen sich im Finale logischerweise die Top-Leute. Damit ist der mittlerweile legendäre Wettkampf in der Kletter-Metropole Sheffield ein bei den Wettkampfkletterern beliebter Treffpunkt, um vor dem Beginn der regulären Wettkampf-Saison in ungezwungener Atmosphäre die Form zu testen.

Einige der deutschen Top-Kletterer sind angetreten, Alma Bestvater hat sich nicht lumpen lassen und vor den Britinnen Leah Crane und Michaela Tracy gewonnen. Bei den Herren konnte sich der Japaner Kokoro Fuji gegen Alex Khazanov aus Israel und den Niederländer Tim Reuser durchsetzen. Alexander Megos ist in diesem Jahr wegen einer Finger-Verletzung nicht gestartet, Jan Hojer hat es im Halbfinale unerwartet getroffen. Dafür ist mit Kim Marschner immerhin ein Deutsche ins Finale gebouldert. Weiter unten, unterhalb der Video-Mitschnitte, gibt es die Ergebnis-Listen.

CWIF 2018: Halbfinale

CWIF 2018: Finale

CWIF 2018: Ergebnisse

Damen

1 Alma Bestvater GER

2 Michaela Tracy GBR

3 Leah Crane GBR

4 Stasa Gejo SRB

5 Chloé Caulier BEL

6 Jara Späte SUI

7 Hannah Slaney GBR

8 Julia Meijer NED

9 Emily Phillips GBR

10 Jennifer Wood GBR

11 Frederike Fell GER

13 Katrine Vandet Salling DEN

13 Ellie Bacmeister GBR

14 Rachel Carr GBR

15 Zoë Peetermans GBR

16 Tiba Vroom NED

17 Pippa Watkin GBR

18 Holly Toothill GBR

19 Eugenie Lee GBR

20 Katherine MacDougall GBR

Herren

1 Kokoro Fujii JPN

2 Alex Khazanov ISR

3 Tim Reuser NED

4 Matthew Cousins GBR

5 Aidan Roberts GBR

6 Kim Marschner GER

7 Yannick Flohé GER

8 Jernej Kruder SLO

9 Jan Hojer GER

10 Nathan Phillips GBR

11 David Barrans GBR

12 Tyler Landman GBR

13 Max Ayrton GBR

14 Simon Unger GER

15 Philipp Martin GER

16 Orrin Coley GBR

17 Fredrik Serlachius SWE

18 William Bosi GBR

19 Michiel Nieuwenhuijsen NED

20 Joe Swales GBR