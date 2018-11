Der Granit im Klettergebiet Zillertal gefällt nicht nur uns Boulderern und Kletterern, sondern auch einer Bau-Firma, die plant, die Blöcke des Bouldergebiets Zillergrund Wald abzubauen. Der Kletter-Verein Stonemonkeys hat eine Petition gestartet, um die Zerstörung des Bouldergebiets mit rund 180 Blöcken und 320 Bouldern zu verhindern.

Die Stonemonkeys teilen mit:

"Im Zillertal will die Firma Hollaus das schöne Bouldergebiet Zillergrundwald zerstören. Ein so magischer, historischer Platz wird einfach ausgelöscht. Am Dienstag 13.11. um 9 Uhr findet vor der Gemeinde Brandberg im Zillertal die Protokollierung statt! Kletterer wollen vor Ort sein. Lasst uns ein Stück Natur retten!"

Hier geht es zur Petition:

Petition zur Rettung des Bouldergebiets Zillertgrund Wald im Zillertal

(Achtung, es wird eine Rückmail mit einem Link geschickt, worüber die Unterschrift bestätigt werden muss)

Die Petition fordert:

"Wir, die Unterzeichner, fordern die zuständigen Entscheidungsträger auf, rasch die notwendigen Schritte gegen den geplanten Blockstein-Abbau am Brandberg Bouldergebiet Zillergrund Wald zu unternehmen. Wir sprechen uns mit unserer Unterschrift gegen den geplanten Block-Abbau im Zillergrund Wald aus.

Begründung:

Wir wollen den Erhalt unseres Klettergebietes und unserer Lebesqualität, sowie den Erhalt dieser wertvollen Naturregion in unserer Heimat."

