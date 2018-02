Sie ist 12 Jahre alt und gehört zu den wenigen weiblichen Kletterern, die einen Boulder im Grad 8B+ klettern konnten. Das Video von Oriane Bertone in 'Golden Shadow'.

So jung und so stark – Oriane Bertone ist allem Anschein nach das nächste Rekord-Kind nach Ashima Shiraishi (USA) und Laura Rogora (ITA). Die junge Französin konnte bei ihrem Trip in die südafrikanischen Rocklands den Boulder Golden Shadow klettern.

Oriane kommt von La Réunion, einer Insel, die mit Caroline Ciavaldini bereits eine Spitzenkletterin hervorgebracht hat. Wir sind gespannt, wie stark Oriane sein wird, wenn sie mal groß ist!

Oriane Bertone (12) klettert 'Golden Shadow' (Fb 8B+)

In einschlägigen Foren kam nach diesem Video die Diskussion auf, ob Oriane eventuell ihre Füße zwischen den beiden Blöcken verklemmt hat. Doch Orianes Vater hat widersprochen, dass Oriane sich natürlich dessen bewusst war, dass sie den Nachbar-Block nicht mitbenutzen darf, wenn sie die 8B+ als Bewertung abholen möchte. Es gibt von Papa Bertone noch einen weiteren Clip von Orianes Highlight-Bouldern in den Rocklands, auf dem zu erkennen ist, wie sie ihre Füße platziert (siehe unten).

Der von Fred Nicole 2004 eröffnete Boulder Golden Shadow wird im nächsten Rocklands-Boulderführer als 8B erscheinen. Hoffentlich wird es zukünftig seltener passieren, dass harte Boulder (oder Routen) just nach der Begehung einer Frau abgewertet werden. Aber wir vermuten mal, dass Oriane bis dahin sowieso noch weitere Boulder in diesem Grad gezogen hat.

Außerdem zeigt das untenstehende Video noch Orianes Begehung des Klassikers Nutsa, den sie für leichter als 8A+ hält und als 8A notiert hat. Nachdem ihr Bruder Max, der eine ähnliche Körpergröße hat, Cave Combo (7C+) probiert hat, gelang Oriane mit seiner Beta ein Flash des Problems.

Oriane in den Rocklands

Oriane Bertone

Oriane ist 2005 geboren und hat 2013 mit dem Klettern angefangen. Ihre Geschwister klettern ebenfalls, und ihre Eltern natürlich auch. Die Familie Bertone verbringt viel Zeit mit Kletter-Reisen. Im Januar war Oriane 140 Zentimeter groß und wog 40 Kilogramm.

Mehr: