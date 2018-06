Rund ein Jahr hatte die in Freiburg lebende Kletterin Katrin Lehmann, genannt Kaddi, den Boulder projektiert. Nun gelang ihr der Durchstieg des von Franz Widmer 2009 eröffneten Kryptos am am Morchelstock im Schweizer Balsthal. Fred Nicole hatte den Boulder noch im selben Jahr wiederholt, der Schweizer Kevin Heiniger kletterte das Problem 2017 (Video unten).

"Wenn es etwas gibt, was Du wirklich möchtest, dann hab keine Angst, tu es einfach." Diese Weisheit stammt von Daniel Jung – Kaddi hat ihn sich zu Herzen genommen. Als sie im März 2017 Kryptos angeschaut hatte, erschien ihr der Boulder erst einmal unlösbar. Aber er ging ihr von da an nicht mehr aus dem Kopf.

"Als ich Kryptos zum ersten Mal angefasst habe, ging nicht viel. Ich konnte ein paar Positionen halten, aber die meisten Züge fühlten sich unmöglich an." Das schreckte Kaddi aber nicht. "Ende 2017 hatte ich die Idee, dieses Problem als das ultimative Ziel zu sehen, mit allen anderen Klettereien als kleine Schritte in Richtung dieses Ziels. Und ich dachte: Wenn nicht jetzt, dann vielleicht nie."

Im April 2018 hatte sich durch Training, Engagement und Motivation eine ziemlich harte Routine entwickelt, die in konzentrierter Arbeit an all den kleinen Griffen und der dafür nötigen Körperspannung bestand. „Ich wusste, dass ich im Mai nicht viel Zeit haben würde. Da es schon so warm war, fuhr ich abends nach der Arbeit los und kam erst gegen Mitternacht an. Dann schlief ich, stand gegen 6 Uhr früh auf, machte mir einen Kaffee und etwas Frühstück, fuhr mit dem Rad zum Boulder, versuchte dort ein paar Züge, fuhr mit dem Rad zurück zum Auto und dann direkt zur Arbeit. Es war hart für mich, so früh aufzustehen und dann gleich so hart zu trainieren. Wer mich kennt weiß, dass ich keine Morgenperson bin... Aber all die Anstrengungen waren es wert. Ich dachte mir, dass auch wenn es am Ende nicht mit einer Durchsteigung klappen würde, ich zumindest eine gute Zeit draußen verbracht hätte. Aber dann ist mir am 14. Mai der Durchstieg gelungen."

Katrin Lehmann hatte 2015 den bereits einen großen Coup gelandet, als ihr in den Rocklands der 8B-Boulder Fragile Steps gelungen war. Damals hatten wir ein Interview mit der in Freiburg lebenden Kletterin geführt. Kaddi ist außerdem Klettertrainerin und Routenbauerin, und hat uns als 1,60m große Frau noch ihre besten Bouldertipps verraten - siehe Fotostrecke.

Video: Kevin Heiniger in 'Kryptos' (Fb 8C)