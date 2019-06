Am Freitag, den 28. und Samstag, den 29. Juni findet das internationale Kletterfestival wieder statt. Unter dem Motto Volltrauf reloaded gibt es wieder Vorträge, Konzerte, Slacklines und mehr zum Vergnügen - die Felsen der Alb warten in der Nähe.

Der Eintritt zu den Vorträgen und zur gesamten Veranstaltung ist wie immer frei. Im Anschluss an die Vorträge lassen es die Volltrauf-Bands dann gepflegt krachen.

Ansonsten ist alles wie immer: Kletterfelsen in nächster Nähe, Slackline-Parcour, Info-Stände, Party-Dome, Rote Wurst, kühles Gruibinger Bier, Cocktails im Zelt.

Klettern auf der Schwäbischen Alb

Volltrauf 2019: Programm

Freitag Abend

20:00 Uhr Peter Brunnert

Ein packendes Abenteuer auf der Grenzlinie zwischen Leben und Tod: Peter Brunnert hat mit „Bernd Arnold – Ein Grenzgang“ ein spannendes, viel beachtetes Buch gemacht und einen ebenso faszinierenden Vortrag. Es kommen die Originalaufnahmen der 1988er DAV-Expedition zu den Trangotümen auf die Leinwand!

21:15 Uhr DAV Felskader BW

Ole König vom DAV Felskader BW nimmt uns in seinem Vortrag mit auf den schwarzen Kontinent. Er berichtet sowohl über Trad-Erstbegehungen sowie übers Bouldern im Matopo-Nationalpark und in Chimanimani. Geniale Bilder, Abenteuer und Fels vom Feinsten warten!

Samstag Abend

20:00 Uhr Philipp Hans

Anfang Juli 2018 brachen Stefan Glowacz, Thomas Ulrich und Philipp Hans auf, um in einem großen Abenteuer drei unterschiedliche Expeditionsstile zu verbinden: Segeln in arktischen Gewässern, eine Durchquerung Grönlands und die Erstbegehung einer Bigwall.

21:15 Uhr Ralph Stöhr

Plastic Fantastic: Einen Blick auf die Entwicklung der Kletterkultur wirft der KLETTERN-Mitgründer in seinem Vortrag. Wie es damals war und wie es zu dem geworden ist, was es heute ist – mit scharfem Blick nimmt der Insider die Szene aufs Korn.

22:00 Uhr Inbal Katznelson

Die israelische Kletterin berichtet von der Kletterszene ihres Landes und ihrer Entwicklung an exotischen Felsen in einer für den mittleren Osten nach wie vor exotischen Sportart.

Nach einer Umbaupause startet um 23:00 Uhr das Musikprogramm.

Weitere Informationen zu Anreise, Programm und mehr gibt es unter www.volltrauf.de.

