Test-Tour von Red Chili

Im März beginnt die Red Chili Test-Tour. In den verschiedenen Hallen lassen sich die neuesten Kletterschuhmodelle von Red Chili im Einsatz testen. Bei jedem Event ist ein Experten-Team von Red Chili vor Ort und beantworten Fragen zu Passform, Einsatzbereich & Material der einzelnen Kletterschuhe.

Zudem wird unter allen Testern ein Paar Kletterschuhe verlost. Im Anschluss an den Tourstop verbleiben die Testschuhe für eine weitere Woche in der jeweiligen Halle. So haben auch Interessenten, die an dem Tag keine Zeit haben, die Möglichkeit, die Schuhe zu testen.

Termine der Red Chili Urban Tour

28. März escaladrome Blockwerk Hannover

1. April Kletterarena Heilbronn

2. April Roccadion Böblingen

3. April B12 Boulderzentrum DAV Tübingen

4. April LÖbloc Grenzach-Wyhlen

5. April BoulderKitchen Freiburg

7. April Boulderhaus Heidelberg

8. April Boulderhalle Boulderhaus Darmstadt

10. April Boulderwelt Frankfurt

7. Mai Sächsischer Bergsteigerbund Dresden

8. Mai Kletterturm Leipzig

9. Mai Kletterzentrum rocks. Jena

15. Mai Berlin

Weitere Termine und Details gibt es auf der Facebook-Seite von Red Chili und unter redchiliclimbing.com/urbantour