Das Skitouren-Special hier online lesen oder als PDF herunterladen (gratis). Plus: Tourenski-Test und Equipment im Überblick.

Eben noch im Rhythmus des eigenen Atems in der Aufstiegsspur, Minuten später schon durch Tiefschnee pflügen: Kein Wintersport verbindet meditative Ausdauerelemente so perfekt mit adrenalingeladenem Flow-Erlebnis wie das Skitourengehen - und keiner bringt uns der Natur so nah.

Davon könnt ihr euch auch in unserem diesjährigen Skitouren-Sonderheft überzeugen. Unter anderem stellen wir euch dort eine Panorama-Tour durch die faszinierende Gletscherwelt des Berner Oberlandes vor. Dass auch Schweden für Tourengeher einiges zu bieten hat, erfahrt ihr ebenfalls in unserem Maxi-Special in KLETTERN 01-2018 (oder im Gratis-Download weiter unten).

Welcher Ski sich optimal für eure persönlichen Ski-Abenteuer eignet, zeigen wir euch im aktuellsten Test, bei dem 33 Tourenski auf dem Prüfstand waren (siehe Fotostrecke).

Egal, ob ihr Aufstiege liebt oder abfahrtsorientierter Freerider seid: Die noch leichteren Kombinationen aus Ski, Bindung und Boots werden euch begeistern.

Und dank zahlreicher Innovationen in den Bereichen Ski-Bekleidung, Safety-Equipment, Rucksäcke und Ausrüstung kann man komfortabel wie nie durch den Schnee gleiten.

Genießt das leichte Gefühl in den Bergen - unser Gratis-Special gibt euch genug Tipps und Anregungen dafür ...

Weitere Themen im PDF:

News rund ums Skitourengehen

Ski, Schuh und Bindung im Check

Was Tourenfelle leisten müssen

Skitouren-Outfits

Safety-Equipment

Neue LVS-Rucksäcke

Ski-Hüttentour in den Berner Alpen

Lappland-Lodge - Schwedens höchste Skihütte begeistert

Kirgisistan - exotisches Skiabenteuer in Zentralasien

Video: Tourenski-Kauftipps





Skitouren-Ausrüstung aus dem Special im Überblick: