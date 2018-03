Sportklettern in der Provence, richtig Ausdauer trainieren, Kaufberatung Kletterseile, News vom Gardasee und Übungen für gesunde Finger – das ist drin in der neuen klettern!

Ab sofort liegt die neue klettern am Kiosk! Darin gibt's Klettertipps, Klettergebiete und natürlich eine Menge Info rund ums Kletter-Equipment.

Im der neuen klettern:

Provence

Sportklettern zwischen Avignon und Arles

Frühling am Gardasee

Arco-News: Klettergärten und lange Routen – Alternativen zu Massone und den Sonnenplatten

Ausdauer-Training

Gimme-Kraft-Trainer Patrick Matros erklärt, wie man richtig Ausdauer trainiert

Klettern im Rhein-Main-Gebiet

Die besten Kletterziele von Hunsrück bis Spessart

Weitere Inhalte der neuen klettern-Ausgabe

Außerdem gibt's wie immer Knowhow und Wissenswertes rund um Ausrüstung und Neuheiten zum Klettern. In der großen Reportage über Bergrettung zum Beispiel lernt man, wie im Bergwachtzentrum Bad Tölz für den Ernstfall trainiert wird. Auch das Thema Gesundheit kommt nicht zu kurz: Für alle Boulderer und Kletterer, die mit Finger-Problemen kämpfen haben wir Übungen zusammengestellt, die sowohl präventiv vor Verletzungen schützen als auch nach dem Ringband-Riss zur Rehabilitation beitragen.

Der Ausrüstungs-Fokus liegt in der neuen klettern auf Seilen. Wir erklären, welcher Seil-Typ mit welchen Eigenschaften sich für welchen Einsatzzweck am besten eignet und listen aktuelle Seile im direkten Vergleich. Wer dieses Jahr ein Kletterseil kaufen will, bekommt hier den besten Überblick. (Oben in der Fotostrecke zeigen wir die Seile, die wir im aktuellen Heft detaillierter vorgestellt haben).

Außerdem im neuen klettern-Magazin:

Kletterziel Südamerika : Pirmin Bertle nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise, die unter anderem in der Erstbegehung einer harten Route auf dem Altiplano mündet.

: Pirmin Bertle nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise, die unter anderem in der Erstbegehung einer harten Route auf dem Altiplano mündet. Adam Ondra schreibt mal wieder Kletter-Geschichte: 9a+ im Flash

Boulder bauen als Beruf : Interview mit der Berliner Routenbauerin Patricia Wieger

: Interview mit der Berliner Routenbauerin Patricia Wieger Alpine Träume: Sportherz im Wilden Kaiser

Tod einer Legende: Jim Bridwell

Neue Produkte im Praxistest

Scharfes Ende: Mit 42 kommt der Kletterer zum Höhepunkt

