Zum letzten Mal fand Mitte Juni die OutDoor-Messe in Friedrichshafen statt. Hier gibt es die mit Awards prämierten Neuheiten und einige Highlights im Überblick.

Zum letzten Mal fand die klassische OutDoor-Messe in Friedrichshafen statt. Nächstes Jahr soll die OutDoor in München gastieren – entsprechend wehmütig blickten viele langjährige Besucher und Szenegrößen auf die diesjährige Messe als letztes Treffen der Outdoor-Branche am Bodensee.

Auch dieses Jahr wurden die frischesten Neuheiten präsentiert, überarbeitete Modelle, neue Produkt-Gimmicks, bessere Varianten und natürlich neue Produkte.

In den Fotostrecken zeigen wir einige Produkt-Highlights und die mit Awards prämierten Produkte. Ein weiterer Messe-Rundgang in Form einer Fotostrecke erscheint in einigen Tagen, wenn die Messe ihre Tore geschlossen hat.