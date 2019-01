In der neuen KLETTERN diesmal:

10 Kletterrucksäcke im Test (siehe Fotostrecke)

Ob in die Boulderhalle oder zum Alpinklettern: Wir haben zehn Rucksäcke getestet. Von 28 bis 42 Litern Volumen, vom pfiffigen Seilsack bis zum wasserdichten Alleskönner, von leichten Alpin-Rucksäcken bis zur praktischen Hallentasche – was die Rucksäcke können (und was nicht), steht in unserem Rucksack-Vergleich.

Interview mit Weltmeister und Felsdominator Jakob Schubert

Von Neanderthal bis zum Weltmeister im Olympic Combined: Der Tiroler Kletterer Jakob Schubert klettert dauerhaft an der Weltspitze. Wir haben ihn zu Zielen und Motivation, Herausforderung und Training befragt.

Bouldern im Bahratal

Legal, illegal, Bahratal: Im Elbsandsteingebirge ist Bouldern das ewige Stiefkind. Letzten Sommer stand das Bouldern im Bahratal auf Messers Schneide – wir berichten über den Stand der Dinge in Sachsens berühmtem Sandstein.

Besser Bouldern: Weiterkommen mit Mentalpower

"Das Gehirn ist der wichtigste Muskel beim Klettern" sagte schon der Ausnahme-Kletterer Wolfgang Güllich. Warum der Kopf so wichtig ist und wie wir uns mentale Techniken fürs Bouldern zunutze machen können, erklären wir im dritten Teil unserer Boulder-Serie.

Klettern in der Karibik: Kuba

Zigarren und Oldtimer, die gängigen Klischees kennt jeder. Die Felsen kennen nur wenige, dabei hat die Karibik-Insel einige zu bieten. Wir berichten über das Klettern rund um Vinales; Sintersäulen, Grotten und Wände zum Träumen und natürlich Klettern.

Nichts mehr verpassen: KLETTERN abonnieren (und coole Prämien absahnen)

Weitere Themen in der neuen KLETTERN

Rissklettern in Südfrankreich

Die Sandsteinfelsen von Annot sind bei uns als Boulderziel bekannt. In den Wänden über dem Ort ist ein erstklassiges Trad-Klettergebiet mit fantastischen Rissen entstanden.

Traumziel Patagonien

Patagonien gilt als wildes Gebirge für beinharte Alpinisten. Nicht ganz falsch, doch es gibt auch gemäßigte Ziele. Der Bergsteiger und Fotograf Ralf Ganzthorn stellt einige Highlights der Fitz-Roy-Gruppe vor.

Boulderhallen im Aufwind

Wieder haben viele Boulderhallen in Deutschland eröffnet: ein Überblick.

Allein auf Expedition

Der Profi-Bergsteiger Hansjörg Auer dokumentiert seine Solo-Besteigung eines Siebentausenders in Indien über eine neue Route.

Kletterschuhe neu besohlen

Ökologisch und günstig: Kletterschuhe wiederbesohlen statt wegwerfen. Anbieter und Preise im Überblick.