Steinplatte, 5 italienische Granitgebiete, Bouldern im Allgäu und was man zum Training am Fingerboard wissen muss: Das und mehr gibt's in der neuen klettern.

Ob Klettern in Italien oder Bouldern im Allgäu: im neuen klettern-Magazin gibt's wieder jede Menge Tipps und Informationen rund ums Klettern, Kletter-Ausrüstung und allem, was dazu gehört.

In Sachen Training wartet die volle Ladung Kompetenz: In aller Tiefe erläutert Profi-Kletterer, Sportwissenschaftler und Coach Dave MacLoad den Überblick, was beim Training am Fingerboard zu beachten ist und wie man es am besten aufbaut.

Doch der Schwerpunkt liegt diesmal auf den Alpen: Mit der Steinplatte stellen wir ein exquisites Ziel fürs Sport- und Mehrseillängenklettern vor, und am Südrand der Alpen empfehlen wir 5 geniale Granit-Gebiete für Freunde des imposanten Gesteins.

Materialmäßig schauen wir in die Zukunft: Zwar haben wir schon von der OutDoor-Messe berichtet, aber in der neuen klettern zeigen wir die spannendsten Neuheiten für Kletterer.

Außerdem berichtet Kletter-Legende Bernd Zangerl von seinem Unfall und dem langen Weg zurück ins Boulder-Business.

Außerdem in der neuen klettern:

Abenteuer Klettern in Simbabwe: Neue Routen und Geschichten aus Afrika

Moderne Zeiten: Locker vom Hocker, der Klassiker von Güllich und Albert

Regenjacken im Test

Die kuriosesten Auswüche: maßgeschneiderter Rucksack für 800 Euro





