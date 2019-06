Ab 5. Juni liegt die neue KLETTERN am Kiosk.

Und das gibt's darin:

- 12 Kletterschuhe im Test – wir zeigen die Modelle schon einmal in der Fotostrecke

- Bouldergebiete für den Sommer

Wenn es heiß ist, wird Bouldern mühsam. Diese 30 Bouldergebiete bleiben kühl und angenehm und sorgen für Boulderfreude auch im Hochsommer.

- Trainingsfehler: so lieber nicht!

Man kann viel falsch machen, aber diese Fehler macht man lieber nicht selbst. Sieben Fehler, die es beim Training zu vermeiden gilt.

- Klettern im tschechischen Sandstein

Das Elbtal bietet genialen Sandstein. In Tschechien sogar mit prima Absicherung und Chalk am Gurt.

- Kletter-Fachchinesisch im Check

Von Pogo-Move bis Run-in erklären wir das neueste Fachvokabular fürs Klettern und Bouldern

Info: klettern jetzt auch als E-Paper

Weitere Themen in KLETTERN 5-2019:

- Abschied von drei großen Alpinisten: David Lama, Hansjörg Auer und Jess Rosskelley waren zur falschen Zeit am falschen Ort: Ein Nachruf auf drei großartige Bergsteiger

- Tourentipps für die besten Granitrouten in den Urner Alpen – die Bergseehütte steht für feinsten Granit vor großer Kulisse. Hüttenwirt Toni Fullin verrät die schönsten Routen

- Klettern in den Aiguilles Dorees: Lust auf einsame Gipfel beim Mont Blanc? Wir beleuchten die scharfen Zacken hoch überm Val Ferret