Gewinnspiel: TRX & Krombacher o,0% Set zu gewinnen

Unlust, Durchhänger, unmotiviert? Es gibt diese Momente, egal, wie sehr man sein Hobby liebt. Keine Lust aufs Training, Frust, das Sofa oder die Eisdiele gewinnt?

Aber hey, haben wir nicht alle einen kleinen Zauberspruch, mit dem wir den inneren Schweinehund überwinden?

Genau diese motivierenden Worte suchen wir! Was hält dich auf Trab, wenn du müde wirst oder einfach keine Lust mehr hast? Was ist dein Mantra, das hilft, die Zähne zusammenzubeißen? Sag's uns!

Unter den besten Einsendungen verlosen wir zwei Gewinnpakete aus jeweils einem TRX Pro Schlingentrainer für mehr Fitness und Power und einem Krombacher o,0% Probierpaket - jedes Paket hat einen Gesamtwert von rund 300 Euro!

Die besten Sprüche zeigen wir auf all unseren teilnehmenden Webseiten (www.outdoorchannel.de, www.mountainbike-magazin.de, www.roadbike.de, www.klettern.de, www.outdoor-magazin.com, elektrobike-online.com und www.cavallo.de). Wer weiß, vielleicht hilft ja dein Spruch ein paar anderen Leuten über das nächste Motivationstief hinweg!

Danke an Krombacher und TRX!

Wir danken Krombacher für diese coolen Preise! Wer ernsthaft trainiert oder bislang nur keinen Grund hatte, damit anzufangen, freut sich sicherlich über diesen Anstoß.

Mit dem original TRX Suspension Trainer lassen sich über 300 Übungen für den ganzen Körper durchführen. Er ist die ganzheitliche Trainingslösung und ein Leichtgewicht, das sich auch optimal für ein Training auf Reisen eignet. Der Trainingspartner für unterwegs, sozusagen! Beim Schlingentraining wird mit dem eigenen Körpergewicht als Trainingswiderstand gearbeitet. Die naturgemäße Instabilität der Schlingen fordert besonders die stabilisierende Muskulatur. Damit wird vor allem die Rumpfmuskulatur gestärkt, aber auch die tiefliegenden, gelenksnahen, kleinen Muskeln angesprochen, die zur Verletzungsvermeidung und bei anspruchsvollen Bewegungsabläufen sehr wichtig sind.

Weitere Info unter www.trx-training.de

Nach dem Training kommt der Durst

Dass isotonische Getränke die Regeneration nach dem Training verbessern, ist kein Geheimnis. Befreit von der abträglichen Wirkung des Alkohols, bietet Krombacher 0,0% genau das: wohlschmeckende isotonische Flüssigkeit. So soll die in allen Sorten Krombacher o,0% enthaltene Folsäure und das in Pils und Weizen enthaltene Vitamin B12 zur Verringerung von Ermüdung beitragen.

Weitere Info unter www.krombacher.de

Hier kannst Du mitmachen: