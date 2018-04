Foto-Wettbewerb in Arco am Gardasee

Vom 20. bis 22. April findet in Arco am Gardasee ein Kletter-Foto-Wettbewerb statt. Jeder kann mitmachen.

Beim Arco Rock Star Photo Contest ist nun die Anmeldung für die Open Category eröffnet. Bis kurz vorher kann man sich über die Webseite www.arcorockstar.it oder direkt in Arco bei den Veranstaltern anmelden.

Im April findet in Arco am Gardasee der International Climbing Photo Contest Arco Rock Star statt. Vom Magazin klettern wird ein Fotograf teilnehmen - jetzt fehlt uns nur noch die passende Seilschaft, die sich fotografieren lassen will.

Update! Wir haben eine Seilschaft gefunden! Vielen Dank an alle Bewerber/innen!

Info: International Climbing Photo Contest Arco

Beim 3. International Climbing Photo Contest in Arco versuchen die Teams, die jeweils aus zwei Kletterern plus einem Fotografen bestehen, die bestmöglichen Fotos rund um das Thema klettern zu schießen. Es gibt dabei zwei Kategorien: einen Profi-Contest und einen offenen Contest. Beim Profi-Contest treten professionelle Fotografen an, beim Open Contest kann jeder mitmachen. Das Magazin klettern sucht nun eine Seilschaft (m/m, m/w oder w/w), die Lust hat, gemeinsam mit Redakteur (und in diesem Fall auch Fotograf) Ralph Stöhr das klettern-Team für den Open Contest zu bilden.

Beim Open Contest müssen zwei Bilder abgegeben werden: eines mit Kletter-Action, eines vom Drumherum (Landschaft, Leute, Ausrüstung, oder ähnliches). Was auf den Bildern zu sehen sein wird (Mehrseillängen oder Sportklettern), bleibt dem jeweiligen Team überlassen. Im klettern-Team bestimmt ihr, was ihr gerne auf dem Foto haben wollt. Wir versuchen dann, das bestmöglich und „Contest“-tauglich umzusetzen. Und dabei gemeinsam Spaß zu haben! Dazu trägt dann auch das Rahmenprogramm mit Vorträgen internationaler Alpinisten und Kletterer in Arco an den Abenden bei.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 20. April, abends mit einem Briefing der Teilnehmer, am Samstag und Sonntag wird dann geklettert und fotografiert. Spätestens um 15.00 Uhr am Sonntag, den 22. April, müssen die Bilder bei der Jury eingereicht werden. Die Siegerehrung findet am Sonntag abend statt. Dem Gewinner des Open Contest winkt ein Geldpreis von 500 Euro, die 2. und 3. Plätze bekommen Sachpreise. Sollte der Fall eintreten, dass das klettern-Team einen Preis gewinnt, geht er natürlich an euch (als Seilschaft, Sachpreise müsstet ihr dann nach eigenem Gutdünken aufteilen – aber man soll den Bär bekanntlich nicht verteilen, ehe er erlegt ist).

Daneben bekommt ihr natürlich einen Teil der fotografischen Ausbeute der zwei Tage zur eigenen Verwendung. Allerdings nicht exklusiv: Wir möchten die Arco Rock Star Bilder natürlich auch im klettern-Magazin print oder online verwenden.

Die Hotelübernachtung für zwei Personen (von Freitag auf Sonntag, also je Person zwei Nächte) übernimmt der Veranstalter, die An- und Abreise müsst ihr selbst übernehmen.

Die Preisverleihung findet Sonntags abends statt.

Weitere Info unter www.arcorockstar.it sowie www.adventureawards.it

Teilnahme-Bedingungen

Aus Sicherheitsgründen muss beim Klettern beim Arco Rock Star Contest ein Helm getragen werden! Die Teilnehmer des klettern-Teams klettern selbständig und auf eigene Verantwortung und Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für die Teilnehmer dieser Veranstaltung. Dies ist kein Kletterkurs. Mit eurer Bewerbung erklärt ihr euch mit diesen Bedingungen einverstanden.

