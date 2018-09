Diese Filme erwarten euch auf der EOFT 2018/2019:

Mbuzi Dume - Strong Goat: Mit acht Jahren verlor Tom Belz sein linkes Bein. Bis vor kurzem hätte er sich nicht träumen lassen, zum Kilimandscharo zu reisen und den Sonnenaufgang auf 5.895 Metern Höhe zu erleben. Erst recht nicht mit dem Menschen, der ihm vor 23 Jahren das Bein amputieren musste: Dr. Klaus Siegler.

Viacruxis: Wortkarg kämpfen sich zwei Alpinisten durch Schnee und Eis und verlieren trotz Steinschlag und dickstem Nebel ihr Gipfel-Ziel nie aus den Augen. Doch als genau das in greifbare Nähe rückt, nimmt ihre Expedition eine unerwartete Wendung. Ein Stop-Motion-Film über große und kleine Katastrophen am Berg.

North of Nightfall: Ist der lange Winter auf der kanadischen Insel Axel-Heiberg-Island vorüber, zeigt sich die von Gletschern durchzogene Geröll-Landschaft als bestes Mountainbike-Terrain. Kein Wunder, dass Darren Berrecloth, Carson Storch, Cam Zink und Tom Van Steenbergen den schier endlosen Abfahrten nicht widerstehen können.

Der offizielle Trailer zur EOFT 18/19

The Frenchy: Es gab mindestens 23 Gelegenheiten in Jaques Houots Leben, an denen der 82-Jährige allzu früh das Zeitliche hätte segnen können. Doch er schaffte es jedes Mal, sich wieder aufzurappeln – und ein Ende ist nicht in Sicht. Dass Jacques Houot das Leben liebt, lässt er jeden spüren.

The A.O.: Adam Ondras durchtrainierter Körper scheint die Schwerkraft mühelos zu überwinden. Aber sind es wirklich nur Muskelkraft und Ausdauer, mit denen Adam Ondra die schwierigsten Kletter-Routen bezwingt? Oder ist es nicht vielmehr seine mentale Stärke, die ihn sogar eine 8a mit verbundenen Augen klettern lässt?

8000+: Schon 2016 nahm Paraglider Antoine Girard Kurs auf die höchsten Gipfel des Karakorum-Gebirges. Schon zweimal ist der Franzose daran gescheitert, den 8051 Meter hohen Broad Peak zu besteigen und ins Tal zu fliegen. Nun hofft er, dass die Aufwinde ihn auf den Gipfel tragen. Doch die Luft ist dünn; Starten und Landen äußert heikel.

Der offizielle Teaser zur EOFT 18/19

A to B Rollerski: 1988 startet Raimonds Dombrovskis den längsten Trainingslauf seiner Biathlon-Karriere. Gemeinsam mit seinem Hund Bucis und einem vollgepackten VW Bulli will er 6700 Kilometer auf Rollskiern zurücklegen, vom Norden Kanadas bis zur mexikanischen Grenze. Die Schotterpisten sind holprig, die Leggins hauteng und der Ausgang des Projekts äußerst ungewiss.

Frozen Mind: Chamonix, Frankreich. Steile und herausfordernde Abfahrten warten auf Victor de le Rue und Pierre Hourticq. Ob Snowboard oder Ski: Bei all den schmalen Rinnen, spiegelglatten Eisfeldern und Windgeschwindigkeiten bis zu 60km/h bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Und weil immer Zeit ist einen Kicker zu bauen, gehört die Schneeschaufel zur Freeride-Grundausstattung.

Mehr Details zu den EOFT-Filmen 18/19: