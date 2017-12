Beim International Mountain Summit (IMS) gab es wieder ein eindrucksvolles Programm. Rund um den Berg(-sport) gab es Kultur, Aktivitäten und Debatte. Außerdem wurden die Gewinner des IMS Photo Contest prämiert. In der Fotostrecke oben zeigen wir die Top 100 aus dem Wettbewerb.

Tausende Fotografen aus über 100 Ländern haben in den vergangenen Jahren am Fotowettbewerb des Bergfestivals IMS teilgenommen. Die besten Fotos werden in den Kategorien Mountain Nature, Mountain Action, Mountain Faces, Mountain Water, Team Spirit und erstmals auch in der Kategorie Mountain Mobile - also Smartphone-Bilder gekürt.

Zwischen Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Wanderungen und allerlei Aktionen gab es eine Debatte zur Höhenmedizin, ein interessantes Filmprogramm, Diskussionen zu aktuellen Themen und natürlich Vorträge von den besten Bergsportlern unserer Zeit. Mehr im Video unten.

Impressionen vom IMS 2017

