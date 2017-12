Das neue klettern ist da - und das ist drin

Ab sofort liegt die neue klettern am Kiosk.

Und das gibt's darin:

- Klettergebiete auf Gran Canaria: Das Felsangebot auf der Vulkan-Insel ist herausragend

- Blackroll & Co: wie Selbstmassage den Körper nach dem Klettern wieder herstellt - plus: Arm-Massage-Geräte: so funktionieren Arm-Aid & Rolflex

- Pushing the Limits: Adam Ondra, Alex Megos, Anak Verhoeven und Margo Hayes setzen neue Maßstäbe

- Klettern in der Toskana

- Herbstziele in Tirol

Weitere Themen:

- Ninja Warrior: Moritz Hans, Kletterer aus Stuttgart, hat 2017 bei Ninja Warrior Germany gewonnen. Er erklärt, worauf es ankommt und wie sein Leben sich geändert hat.

- Deutsch-britisches Team in Kirgistan: Abenteuer Erstbegehung im Pamir-Alai-Gebirge

- Testival: Neue Kletterschuhe, 8 Isolationsjacken für den Winter im Vergleich

Weitere Themen in der neuen klettern:

Mastermind: Jerry Moffatt gibt Tipps zum mentalen Training

Sicherheit : Weniger Tote, mehr Rettungs-Einsätze – die Berg-Unfall-Statistik

Dolomiten: neue Routen in der Cadingruppe

