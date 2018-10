Die neueste KLETTERN-Ausgabe ist da!

Darin:

- Klettergebiete in Griechenland: In Leonidio und Kyparissi schreitet die Erschließung weiter kräftig voran: Wir stellen euch acht neue Sektoren vor

- Sicherungsgeräte im Test: Revo und Click up+

- Interview: Adam Ondra, der beste Kletterer unserer Zeit

- Sicher sichern: Mit dem 2Handsensor hat das Gaswerk-Team eine neue Methode erarbeitet – wir erklären, wie es funktioniert

- Boulder-Serie: Bewegungen lernen, sinnvolles Techniktraining, Übungen

Weitere Themen:

Kalk in der Sonne: Sportklettern an der Chinesischen Mauer in Tirol

Sandstein im Süden : Neuer Fels in den Vogesen

Moderne Zeiten : die Serpentine am Hohen Dachstein

Der Weg nach Olympia : Eine Podiumsdiskussion mit Kletterern, Journalisten und Funktionären

: Eine Podiumsdiskussion mit Kletterern, Journalisten und Funktionären Karakorum: Fabian Buhl und Alexander Huber fanden am Choktoi Ri feinsten Fels und eine anspruchsvolle Erstbegehung