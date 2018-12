Bei unserem Adventsgewinnspiel warten geniale Preise vom Kletterschuh über Isolationsjacken bis zum Seil. Finde die Bildpaare und trage dich ein – viel Glück!

Lädt Bilderrätsel...

Adventsgewinnspiel bei KLETTERN – so geht's:

Erstens: Finde die Bildpaare.

Zweitens: Trage dann deine Daten ins Teilnahme-Formular ein (die Daten verwenden wir ausschließlich fürs Gewinnspiel, danach werden sie gelöscht).

Drittens: Anschließend noch den Bestätigungslink anklicken, den wir dir per Mail schicken – fertig!

Teilnahme: Man kann vom 1. bis 24. Dezember täglich einmal teilnehmen.

Und sonst? iPhone-Nutzer aufgepasst: Am besten funktioniert das Teilnahme-Formular, wenn man mit den Pfeilen oberhalb der Tastatur die Felder ansteuert.

Gewinner: Die 24 Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und ab 8. Januar hier aufgelistet.

Das gibt's zu gewinnen:

In dieser Fotostrecke zeigen wir, was es im KLETTERN-Adventskalender zu gewinnen gibt. Vom Kletterschuh bis zur Isolationsjacke: Es warten Preise im Gesamtwert von über 3000 Euro auf deine Teilnahme!

Noch mehr Adventsgewinnspiele: