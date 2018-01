Hier gibt es das Skitouren-Special 2017/2018 als PDF zum kostenlosen Download. Außerdem: die getesteten Ski und Bindungen in der Fotostrecke ansehen.

Skitourengehen hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Aus der Passion beinharter Alpinisten und wettergegerbter Einheimischer ist eine regelrechte Bewegung geworden - facettenreich und vielschichtig. Es gibt Tourenabende, Rennen, Alpencross-Anbieter. In Kanada hat jetzt sogar das erste reine Skitourenresort eröffnet (Story ab Seite 60 im Special).

Eine konsequente Entwicklung, denn fragt man bei Tourengehern nach, ist es besonders das Naturerlebnis, welches die meisten so schätzen. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige, die Tourenplanung und das Beurteilen der Lawinensituation als zu herausfordernd sehen und daher eher skigebietsnah oder auf Pisten unterwegs sind. Ob daher so ein Tourenresort mit Routen, Hütten und Safety-Patrol in den Alpen funktionieren könnte?

Innovationen treiben auch die Entwicklung des aktuellen Equipments voran – und dies weit über Ski, Bindungen und die lebensrettenden LVS-Rucksäcke hinaus. Dank der neuen Boots und aktueller, hochfunktioneller Bekleidung kann man komfortabel wie nie durch den Schnee gleiten.





Weitere Themen im Skitouren-Special:

