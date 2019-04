Die drei Bergsteiger David Lama, Hansjörg Auer und Jess Roskelley sind am 16. April in einer Lawine ums Leben gekommen.

Mit den Österreichern David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sowie dem US-Amerikaner Jess Rosskelley (36) sind in den kanadischen Rocky Mountains am Dienstag, den 16. April drei der besten Alpinisten der Welt in einer Lawine ums Leben gekommen. Mittwoch wurden sie vermisst gemeldet. Nach mehreren Tagen durch Schlechtwetter erschwerter Suche wurden am Ostersonntag ihre Leichen gefunden, teilten die kanadischen Behörden mit, und sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus.

Die drei Alpinisten wollten den Gipfel des 3.295 Meter hohen Howse Peak im Banff-Nationalpark in der Provinz Alberta besteigen, als sie Opfer eines heftigen Lawinenabgangs wurden. Die Familie von David Lama hatte bereits am Freitag einen Abschied veröffentlicht.

In der morgen erscheinenden KLETTERN bringen wir den von David Lama verfassten Bericht zu seiner Erstbesteigung des Lunag Ri (6907m) in Nepal. Beim Drucktermin war David noch wohlauf, wir feiern ihn noch als prominenten Autor auf unserer ersten Seite. Geschockt müssen wir hinnehmen, dass dieser Artikel das letzte Lebenszeichen von ihm ist, das wir vermelden können.

Der Tod von David Lama, Hansjörg Auer und Jess Rosskelley lässt uns traurig zurück. Wir wünschen den Familien, Angehörigen und Freunden der drei Alpinisten viel Kraft nach diesem tragischen Verlust.