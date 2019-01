Trailer: Alex Honnolds Free Solo

2017 kletterte Alex Honnold als erster Mensch einen der großen Bigwalls am El Capitan free solo. Der Film zur Tat kommt am 21. März in deutsche Kinos.

In 3 Stunden und 56 Minuten kletterte Alex Honnold im Juni 2017 frei und ohne Seilsicherung durch die 1000-Meter-Route 'Freerider' (5.12d oder UIAA 9/9+). Hier gibt es den Trailer zum daraus entstandenen Kinofilm.

Video: National Geographic

360°-Video: Alex Honnold free solo am El Capitan

Mit der Maus lässt sich in diesem Video die Perspektive ändern.

Interview mit den Filmemachern von Free Solo: Jimmy Chin und Chai Vasarhelyi (Achtung Spoiler!)

Älterer Beitrag: Alex Honnold klettert 'Freerider' ohne Seil

Was bisher nur wenige Kletterer zu träumen wagten und was allen anderen schon in der Vorstellung Alpträume beschert, hat der Solo-Spezialist Alex Honnold am 3. Juni 2017 verwirklicht. Ohne Sicherung kletterte er die 1000 Meter hohe Südwestwand des El Capitan frei. Er folgte der Route Freerider, die Alexander Huber anlässlich der Rotpunktbegehung der Salathé-Wall 1995 entdeckt und 1998 mit seinem Bruder Thomas erstbegangen hatte.

Trailer: Free Solo mit Alex Honnold (Englisch)

Honnolds Free-Solo-Begehung einer großen Freikletterroute am El Capitan gehört sicher zu den größten Leistungen im Klettern überhaupt. Zum einen, weil es am El Cap keine Freikletterroute unter dem neunten Schwierigkeitsgrad gibt (von den kürzeren Routen am ganz linken und rechten Ende der Wand, dem Westface und East Pillar, einmal abgesehen). Zum zweiten, weil 1000 Meter Wandhöhe ein unglaubliches Level an Konzentration verlangen. Zum dritten, weil die Ausgesetztheit am El Capitan nach oben hin atemberaubend ist. Um zum vierten natürlich, weil es bisher – aus naheliegenden Gründen – noch nie jemand versucht hatte.

Während die Zuschauer alle aufatmeten, nachdem Alex Honnold über die letzten Meter zum Gipfelplateau ausgestiegen war, fand Alex in einem Interview für National Geographic diese Worte: „Es war viel weniger beängstigend als viele andere meiner Solobegehungen. Wahrscheinlich als alle. Ich hatte soviel Vorbereitung in diese Begehung gelegt. Ich hatte es perfekt einstudiert.“

Honnold hatte den Freerider vor der Solobegehung bereits einige Male mit Seil geklettert und die schwierigsten Stellen gecheckt. Zuletzt kletterte er im Mai mit Tommy Caldwell durch die Wand, um einige der harten Züge zu markieren. Dessen Kommentar übrigens: „Das ist die Mondlandung im Free-Solo-Klettern. Aber ich bin echt froh, dass es vorbei ist!“

Bilder des Fotografen Tom Evans findet ihr unter http://elcapreport.com

Video: Alex Honnold Late Night

Kleiner Eindruck gefällig? Alex Honnold free solo in Freerider - Video:

