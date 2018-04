Mit Limits kommt jetzt ein Magazin für Extremsport heraus. An der Grenze entstehen die spannendsten Geschichten, in 'Limits' werden sie nachvollziehbar.

132 Seiten mit packenden Reportagen, fesselnden Fotos, unglaublichen Menschen. Das ist sie – die Erstausgabe von Limits, die ab sofort im Handel liegt. „Wir sind für Limits auf die Suche gegangen und haben extrem emotionale, eindrucksvolle, charismatische Frauen und Männer getroffen, die uns ihre Geschichten erzählt haben“, erzählen die Limits-Macher.

Es sind Geschichten, die berühren, die aufregen und anregen. Geschichten über Menschen, die an ihre Grenzen gehen, manchmal mental, manchmal körperlich, manchmal auf riskante Art und Weise. „Kein vernünftiger Mensch tut das, was wir tun“, sagt dazu der Superstar der Grenzgänger, Reinhold Messner, im 16-seitigen Exklusivinterview in LIMITS.

Die Welt scheint voller solcher unvernünftiger Menschen zu sein. Warum das so ist? Was diese Menschen antreibt? Welchen Sinn es für sie hat, ihre Grenzen zu verschieben, aber auch zu kennen? Diesen Fragen geht Limits auf den Grund. Die Geschichten erzählen von Steilwandskifahrern, Atlantikruderern, Apnoetauchern, Rollstuhlakrobaten, Extrem-Mountainbikern, historischen Fußballern oder waghalsigen Kletterern.

„Wir selbst haben mit Begeisterung an dieser Erstausgabe gearbeitet, weil die Fotos elektrisieren, die Geschichten aufwühlend sind“, sagen die LIMITS-Macher. Limits erscheint zwei Mal im Jahr und ist im Zeitschriftenhandel oder im Webshop erhältlich.

Und hier gibt’s einen rasanten Einblick ins Heft:

Video: LIMITS Magazin