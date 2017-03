Foto: Louder than 11

Der Bouldercup im Studio Bloc bei Darmstadt ist für Hobbyboulderer sowie professionelle Athleten in der Qualifikationsphase geöffnet und kombiniert somit das Bouldern als Breiten- und Freizeitsport mit den Top-Sportlern der Weltspitze. Namen wie Alexej Rubtsov (Russland), Chon Jongwon (Korea), Janja Garnbret (Slowenien), Melissa Le Neve (Frankreich) oder Jan Hojer (Deutschland) stehen bereits auf der Starterliste.

Foto: Tobias Goldzahn Rustam Gelmanov beim letzten Studio Bloc Masters Wettkampf.



Die offene Qualifikationsrunde am Samstag ist ein Bouldercup für alle, während am Sonntag die besten Boulderer, darunter internationale Spitzenleute, in einem hochkarätigen Halbfinale und Finale antreten. Die Preisgelder belaufen sich auf insgesamt 10.000 Euro. Die Einnahmen aus den Startgeldern werden gespendet.

Der gesamte Gewinn, so das Studio Bloc, geht an "Climbers Against Cancer", kurz CAC. Beim ersten internationalen Bouldercup konnte das Studio Bloc knapp 5000 Euro als Spende weiterreichen. Dieses Jahr soll dieser Betrag getoppt werden.

Der Livestream startet am Sonntag um 11 Uhr. Das Halbfinale beginnt um 11:30 Uhr, das Finale ist von 16 bis 19 Uhr angesetzt.

Studio Bloc Masters im Livestream:

Info zum Studio Bloc Masters

Samstag, 25. März: offene Qualifikationsrunde

80 Boulder, gezählt werden die Punkte der verschiedenen Schwierigkeitslevel:

Level 1 - 10 Punkte

Level 2 - 20 Punkte

Level 3 - 30 Punkte

Level 4 - 40 Punkte

Flash-Begehung: 10% mehr Punkte

die 20 schwersten Begehungen werden gewertet

Foto: Tobias Goldzahn Beste Unterhaltung beim Studio Bloc Masters.



Sonntag, 26. März: Halbfinale & Finale

Halbfinale

- die besten 20 Damen und 20 Herren

- jeweils 4 Boulder

- IFSC-Reglement, Schiedsrichter

Finale

- die besten 6 Damen und 6 Herren

- jeweils 4 Boulder

- IFSC-Reglement, Schiedsrichter

Preisgelder:

- für den Gewinner und die Gewinnerin

3000 Euro

- für den jeweils zweiten Platz

1500 Euro

- für den dritten Platz

500 Euro

Die Einnahmen aus den Startgeldern gehen an die Charity CAC - Climbers against Cancer. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Weitere Informationen unter www.studiobloc.de.

