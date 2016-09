Die Weltcups im Schwierigkeitsklettern ("Lead") werden neuerdings vom internationalen Verband IFSC live gestreamt und sind auch danach noch in voller Länge anzusehen.

Hier zeigen wir die Mitschnitte der Finals und Halbfinalrunden der Lead-Weltcups 2016. Ergebnisse gibt's ganz unten.

Weitere Info unter www.ifsc-climbing.org.

Hier gibt's die Live-Streams zu den Halbfinal- und Finalrunden der nächsten Weltcups, weiter unten die aufgezeichneten Halbfinal- und Finalrunden der vergangenen Lead-Weltcups.

Video: Lead Weltcup Arco - Halbfinale (27. August)

Video: Lead Weltcup Arco - Finale (27. August)

Ergebnisse vom Weltcup in Arco

Damen

1 Verhoeven Anak BEL

2 Kim Jain KOR

3 Garnbret Janja SLO

4 Becerra Mathilde FRA

5 Markovic Mina SLO

6 Koller Anne-Sophie SUI

7 Kobayashi Yuka JPN

8 Chanourdie Julia FRA

44 Clostermann Chiara Maria GER

53 Paulus Sofie GER

Herren

1 Desgranges Romain FRA

2 Schubert Jakob AUT

3 Fakiryanov Dmitrii RUS

4 Skofic Domen SLO

5 Ondra Adam CZE

6 Halenke Sebastian GER

7 Vettorata Francesco ITA

8 Julian Puigblanque Ramón ESP

19 Hanke Christoph GER

30 Firnenburg David GER

32 Tekles Martin GER

Video-Mitschnitt: Halbfinale in Imst am 19. August ab 18:30 Uhr

Video-Stream: Finale Lead-Weltcup in Imst am 20. August ab 19:30 Uhr

Halbfinale Briancon 22. Juli (ab 19:30)

Finale Lead-Weltcup in Briancon 23. Juli (ab 19:30h)

Finale des Lead-Weltcups in Villars am 17. Juli

Video-Mitschnitt Halbfinale Lead-Weltcup Villars

Finale Lead-Weltcup Chamonix 12. Juli 2016

Video-Mitschnitt Halbfinale Lead-Weltcup Chamonix

Die nächsten Weltcups finden statt am:

19 - 20 August 2016 in Imst

26 - 27 August 2016 in Arco

und die Weltmeisterschaften im Klettern und Bouldern finden am

14 - 18 September 2016 in Paris statt.

Ergebnisse Lead-Weltcup Briancon

Damen

1 Garnbret Janja SLO

2 Pilz Jessica AUT

3 Röck Magdalena AUT

4 Kim Jain KOR

5 Janicot Hélène FRA

6 Becerra Mathilde FRA

7 Fakhritdinova Dinara RUS

8 Verhoeven Anak BEL

40 Clostermann Chiara Maria GER

43 Korherr Solveig GER

*Herren

1 Skofic Domen SLO

2 Desgranges Romain FRA

3 McColl Sean CAN

4 Supper Gautier FRA

5 Higuchi Masahiro JPN

6 Lehmann Sascha SUI

7 Primozic Urban SLO

8 Schubert Jakob AUT

19 Firnenburg David GER

25 Tekles Martin GER

26 Halenke Sebastian GER

28 Firnenburg Ruben GER

31 Flohé Yannick GER

33 Hanke Christoph GER

Ergebnisse vom Lead-Weltcup Villars

Damen

1 Garnbret Janja SLO

2 Verhoeven Anak BEL

3 Kim Jain KOR

4 Pilz Jessica AUT

5 Röck Magdalena AUT

6 Schranz Christine AUT

7 Kobayashi Yuka JPN

8 Romain Salomé FRA

9 Janicot Hélène FRA

10 Schubert Hannah AUT

34 Clostermann Chiara Maria GER

Herren

1 McColl Sean CAN

2 Korenaga Keiichiro JPN

3 Joannes Thomas FRA

4 Bailey Sean USA

5 Primozic Urban SLO

6 Schubert Jakob AUT

7 Higuchi Masahiro JPN

8 Fujii Kokoro JPN

9 Ghisolfi Stefano ITA

10 Shimatani Naoki JPN

29 Firnenburg David GER

39 Hanke Christoph GER

49 Tekles Martin GER

50 Firnenburg Ruben GER

62 Flohé Yannick GER

Ergebnisse vom Lead-Weltcup Chamonix

Damen

1 Garnbret Janja SLO

2 Verhoeven Anak BEL Top

3 Kim Jain KOR

4 Röck Magdalena AUT

5 Kobayashi Yuka JPN

6 Markovic Mina SLO

7 Koller Anne-Sophie SUI

8 Durif Charlotte FRA

9 Schubert Hannah AUT

10 Becerra Mathilde FRA

11 Chanourdie Julia FRA

Herren

1 Skofic Domen SLO

2 Ghisolfi Stefano ITA

3 Schubert Jakob AUT

4 Supper Gautier FRA

5 Desgranges Romain FRA

6 Halenke Sebastian GER

7 McColl Sean CAN

8 Vettorata Francesco ITA

9 Korenaga Keiichiro JPN

10 Shimatani Naoki JPN