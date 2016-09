Boulder-Weltcups 2016: Bilder, Videos & Ergebnisse

AKTUALISIERT am 16. August 2016

(Die Ticketverlosung ist abgelaufen - die Gewinner wurden benachrichtigt.)

Hier gibt es die besten Bilder, Video-Mitschnitte und Ergebnisse der Boulder-Weltcup-Saison 2016, die mit dem letzten Weltcup in München ihr Ende fand.

Weltcup-Gesamtsieger sind Shauna Coxsey und Tomoa Narasaki. Hier gibt's den Überblick über die Weltrangliste im Bouldern:

Herren

1 Narasaki Tomoa JPN

2 Fujii Kokoro JPN

3 Rubtsov Alexey RUS

4 Chon Jongwon KOR

5 Gelmanov Rustam RUS

6 McColl Sean CAN

7 Stranik Martin CZE

8 Bonder Jeremy FRA

9 Hojer Jan GER

25 Hans Moritz GER

29 Firnenburg David GER

32 Averdunk Alexander GER

Damen

1 Coxsey Shauna GBR

2 Nonaka Miho JPN

3 Noguchi Akiyo JPN

4 Le Neve Melissa FRA

5 Mascarenas Megan USA

6 Gibert Fanny FRA

7 Retschy Monika GER

8 Klingler Petra SUI

44 Kiesgen Lilli GER

52 Holfeld Johanna GER

Weitere Details zu den Ergebnissen unter www.ifsc-climbing.org

Mitschnitt Boulder-Weltcup München Finale

Ergebnisse vom Boulder-Weltcup München im August

Damen

1 Nonaka Miho JPN

2 Coxsey Shauna GBR

3 Noguchi Akiyo JPN

4 Le Neve Melissa FRA

5 Gejo Stasa SRB

6 Kruder Julija SLO

7 Gibert Fanny FRA

8 Crane Leah GBR

17 Kiesgen Lilli GER

24 Retschy Monika GER

31 Bestvater Alma GER

39 Holfeld Johanna GER

41 Fuchs Romy GER

45 Friedrich Luna GER

45 Lochner Leonie GER

49 Dörffel Lucia GER

57 Grünewald Florence GER

71 Meyer Janka GER

77 Gerhardt Emilie GER

Herren

1 Narasaki Tomoa JPN

2 Chon Jongwon KOR

3 Rubtsov Alexey RUS

4 Firnenburg David GER

5 Mawem Mickael FRA

6 Cornu Manuel FRA

7 Bonder Jeremy FRA

8 Fujii Kokoro JPN

9 Hans Moritz GER

33 Hojer Jan GER

35 Unger Simon GER

47 Conrad Mathias GER

51 Wurm Alexander GER

65 Hanke Christoph GER

71 Danker Stefan GER

79 Halenke Sebastian GER

83 Oberdorfer Anselm GER

101 Schramm Anton GER

105 Prinz Max GER

103 Marschner Kim GER

Info zu den vergangenen Boulder-Weltcups 2016

Beim Boulder-Weltcup in Vail, USA, kletterte der US-Nachwuchsstar Megan Mascarenas (USA) vor Shauna Coxsey (GBR) und Anna Stöhr (AUT) aufs Podium; bei den Herren gewann Kokoro Fujii (JPN) vor Tomoa Narasaki (JPN) und Alexey Rubtsov (RUS). Der Wettkampf in Vail findet auf circa 3000 Metern Höhe statt.

Aus deutscher Sicht gabe es auch einige erfreuliche Platzierungen: Moritz Hans aus Stuttgart erreichte das Halbfinale und landetet auf Rang 17. Jan Hojer musste sich mit Platz 21 zufrieden geben und Alexander Averdunk erreichte Platz 25. Monika Retschy erreichte Platz 10.

Untenstehend gibt's die Ergebnisse und die besten Momente auf Video; einmal im zusammenfassenden Video-Report von Nationalcoach Udo Neumann, und weiter unten kommen noch die offiziellen Highlight-Videos vom Verband IFSC (International Federation of Sport Climbing).

Der letzte Boulder-Weltcp der Saison findet am 12. & 13. August in München statt. Vom 14. bis 18. September finden in Paris noch die Weltmeisterschaften im Bouldern, Leadklettern und Speedklettern statt.

Video: Highlights aus dem Finale in Vail

Video: Finale (komplett) Boulder-Weltcup Vail

Ergebnisse vom Boulder-Weltcup in Vail

Damen

1 Mascarenas Megan USA

2 Coxsey Shauna GBR

3 Stöhr Anna AUT

4 Le Neve Melissa FRA

5 Nonaka Miho JPN

6 Puccio Alex USA

7 Klingler Petra SUI

8 Noguchi Akiyo JPN

10 Retschy Monika GER

39 Kiesgen Lilli GER

Herren

1 Fujii Kokoro JPN

2 Narasaki Tomoa JPN

3 Rubtsov Alexey RUS

4 Ogata Yoshiyuki JPN

5 Gelmanov Rustam RUS

6 McColl Sean CAN

7 Stranik Martin CZE

8 Watabe Keita JPN

17 Hans Moritz GER

21 Hojer Jan GER

25 Averdunk Alexander GER

Foto: IFSC | Eddie Fowke In Innsbruck war Shauna Coxsey wieder gewohnt stark.



Ergebnisse vom Boulder-Weltcup in Innsbruck am 20. & 21. Mai

Damen

1 Coxsey Shauna GBR

2 Garnbret Janja SLO

3 Nonaka Miho JPN

4 Mascarenas Megan USA

5 Stöhr Anna AUT

6 Noguchi Akiyo JPN

7 Sa Sol KOR

8 Le Neve Melissa FRA

12 Retschy Monika GER

23 Kiesgen Lilli GER

45 Holfeld Johanna GER

Herren

1 Chon Jongwon KOR

2 Narasaki Tomoa JPN

3 McColl Sean CAN

4 Rugens Rolands LAT

5 Sharafutdinov Dmitrii RUS

6 Stranik Martin CZE

7 Cornu Manuel FRA

8 Caleyron Thomas FRA

29 Averdunk Alexander GER

29 Firnenburg David GER

31 Hojer Jan GER

37 Prinz Max GER

57 Hans Moritz GER

(Weitere Ergebnisse auf ifsc-climbing.org unter "Results")

Video: Finale Boulder-Weltcup Innsbruck (komplett)

Foto: IFSC | Eddie Fowke In Navy erkletterte Moni Retschy ihr erstes Weltcup-Podium.



Ergebnisse vom Bouldercup in Navi, Indien

Damen

1 Nonaka Miho JPN

2 Retschy Monika GER

3 Noguchi Akiyo JPN

4 Le Neve Melissa FRA

5 Sa Sol KOR

6 Saurwein Katharina AUT

7 Kaiser Clementine FRA

8 Gibert Fanny FRA

Herren

1 Fujii Kokoro JPN

2 Narasaki Tomoa JPN

3 Rubtsov Alexey RUS

4 Chon Jongwon KOR

5 Gelmanov Rustam RUS

6 Bonder Jeremy FRA

7 Shimatani Naoki JPN

8 Takata Tomoaki JPN

14 Hans Moritz GER

18 Hojer Jan GER

Boulder World Cup 2016 Report: Meiringen-Kazo-Chongqing

Im wie immer genialen Video-Report von Boulder-Nationalcoach Udo Neumann gibt's die besten Boulder-Momente - vor allem aus deutscher Sicht - auf Film gebannt.

Highlights - Finale Boulder-Weltcup Navi, Indien

Am 30. April und 1. Mai fand im chinesischen Chongqing der dritte Boulder-Weltcup 2016 statt. Bei den Damen gewann erneut die Britin Shauna Coxsey, bei den Herren gab es ein aus deutscher Sicht erfreuliches Ergebnis mit Jan Hojer auf dem zweiten Platz.

Am 23. und 24. April fand im japanischen Kazo der zweite Weltcup im Bouldern statt. Hier triumphierten Shauna Coxsey und Rustam Gelmanov.

Ergebnisse Boulder-Weltcup Chongqing 2016

Damen

1 Coxsey Shauna GBR

2 Noguchi Akiyo JPN

3 Nonaka Miho JPN

4 Kotake Mei JPN

5 Sinnhuber Karoline AUT

6 Retschy Monika GER

7 Le Neve Melissa FRA

8 Caulier Chloé BEL

Herren

1 Narasaki Tomoa JPN

2 Hojer Jan GER

3 Chon Jongwon KOR

4 Fujii Kokoro JPN

5 Rubtsov Alexey RUS

6 Verhoeven Jorg NED

7 McColl Sean CAN

8 Topishko Sergii UKR

39 Unger Simon GER

45 Averdunk Alexander GER

Video: Finale Boulder-Weltcup Chonqing 2016

Ergebnisse Boulder-Weltcup Kazo 2016

Damen

1 Coxsey Shauna GBR

2 Le Neve Melissa FRA

3 Nonaka Miho JPN

4 Klingler Petra SUI

5 Gibert Fanny FRA

6 Caulier Chloé BEL

7 Tracy Michaela GBR

8 Retschy Monika GER

Herren

1 Gelmanov Rustam RUS

2 Piccolruaz Michael ITA

3 Fujii Kokoro JPN

4 Bonder Jeremy FRA

5 Sharafutdinov Dmitrii RUS

6 Rugens Rolands LAT

7 McColl Sean CAN

8 Kruder Jernej SLO

9 Hojer Jan GER

10 Averdunk Alexander GER

35 Unger Simon GER

Deutsche Favoriten & Newcomer Boulder-Weltcup München