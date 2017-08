Boulder-Europameisterschaft: Jan Hojer gewinnt

Foto: Louder than 11

Der Boulder-Weltcup in München war aus deutscher Sicht sehr erfolgreich: Zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille holten sich die deutschen Herren bei der Europameisterschaft im Bouldern.

Ebenfalls genial: Erstmals ging der Tagessieg beim Münchner Weltcup an einen deutschen Athleten. Für Jan Hojer war es ein wahrlich guter Tag, er holte drei von vier Medaillen. Der zweite Podiumsplatz in der Boulder-EM ging an Alexander Megos. Weitere Ergebnisse unten.

Jan rockt

Final-Mitschnitt Boulder-Weltcup München

Ergebnisse Boulder-Weltcup München

Herren

1 Hojer Jan GER

2 Narasaki Tomoa JPN

3 Ishimatsu Taisei JPN

4 Chon Jongwon KOR

5 Ogata Yoshiyuki JPN

6 Fujii Kokoro JPN

7 Megos Alexander GER

8 Peharc Anze

14 Firnenburg David GER

16 Conrad Mathias GER

17 Flohé Yannick GER

29 Unger Simon GER

49 Hans Moritz GER

61 Averdunk Alexander GER

61 Hanke Christoph GER

65 Kleesattel Max GER

73 Firnenburg Ruben GER

81 Tekles Martin GER

84 Marschner Kim GER

99 Schilling Levin GER

102 Brandenburger Jonas GER

111 Naroska Mauro GER

127 Schmieg Stefan GER

130 Schramm Anton GER

Damen

1 Garnbret Janja SLO

2 Coxsey Shauna GBR

3 Noguchi Akiyo JPN

4 Gejo Stasa SRB

5 Puccio Alex USA

6 Klingler Petra SUI

7 Kipriianova Ekaterina RUS

8 Gibert Fanny FRA

21 Holfeld Johanna GER

31 Retschy Monika GER

33 Hönig Afra GER

41 Kiesgen Lilli GER

53 Bestvater Alma GER

55 Meul Hannah GER

55 Wienand Roxana GER

63 Dörffel Lucia GER

66 Fell Frederike GER

69 Friedrich Luna GER

69 Grünewald Florence GER

74 Fuchs Romy GER

97 Lochner Leonie GER

Vollständige Ergebnisse bei IFSC-climbing.org

Ergebnisse Europameisterschaft Bouldern 2017

Herren

1 Hojer Jan GER

2 Megos Alexander GER

3 Peharc Anze SLO

4 Kruder Jernej SLO

5 Schubert Jakob AUT

6 Rubtsov Aleksei RUS

7 Cornu Manuel FRA

8 Piccolruaz Michael ITA

11 Firnenburg David GER

37 Hans Moritz GER

39 Hanke Christoph GER

47 Averdunk Alexander GER

47 Firnenburg Ruben GER

Damen

1 Gejo Stasa SRB

2 Garnbret Janja SLO

3 Klingler Petra SUI

4 Coxsey Shauna GBR

5 Kipriianova Ekaterina RUS

6 Gibert Fanny FRA 8

7 Agrapart Maëlys FRA

8 Kadic Katja SLO

20 Holfeld Johanna GER

25 Retschy Monika GER

33 Kiesgen Lilli GER

39 Bestvater Alma GER

41 Meul Hannah GER

Älterer Beitrag:

Foto: OnBouldering

In diesen Clips: kräftige Boulder, plattige Boulder, tricky Boulder... die wichtigsten Wettkämpfer in den Quali-Bouldern bei der Boulder-EM in Innsbruck.

Von Jan Hojer und Adam Ondra bis Juliane Wurm und Katha Saurwein: Diese Video-Zusammenfassungen zeigen die Quali-Runden bei der Boulder-Europameisterschaft in Innsbruck im Mai 2015.

Boulder-EM - Quali Herren

Boulder-EM - Quali Damen

