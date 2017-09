Adidas Rockstars: Zeitplan & Livestream

Mitte September findet in der Stuttgarter Porsche Arena zum siebten Mal der Adidas Rockstars Boulder-Wettkampf statt. Eingeladen wird nur die Weltspitze der Boulderer: Das hochkarätige Feld tritt dann bei Live-Musik an.

Der Eintritt zum Spektakel ist frei, und wer es nicht nach Stuttgart schafft kann am 16. September ab 20:15 Uhr hier das Finale live verfolgen.

Livestream Finale Adidas Rockstars 2017

Die Übertragung vom Rockstars-Finale startet am 16. September um 20:15 Uhr.

Hochkarätiges Starterfeld

Die Athleten beim Adidas Rockstars werden eingeladen. Die erlesene Riege der Topboulderer setzt sich zusammen aus Weltcupsiegern, Weltmeistern, Europameistern, kontinentalen und nationalen Champions sowie Nachwuchstalenten aus insgesamt 25 Nationen. Mit dabei sind unter anderem die beiden Titelverteidiger, die 18-jährige Janja Garnbret aus Slowenien, Lead-Weltmeisterin und Lead-Gesamtweltcupsiegerin 2016 sowie Zweitplatzierte des Boulder Weltcups 2017, sowie der amtierende Boulder-Weltmeister Tomoa Narasaki aus Japan, der 2016 den Boulder-Gesamtweltcup gewann und dieses Jahr auf Rang 2 landete.

Ebenfalls am Start sind die beiden Gesamtsieger des Boulder-Weltcups 2017, Shauna Coxsey aus Großbritannien und Jongwon Chon aus Südkorea; und die amtierende Boulder Weltmeisterin Petra Klingler aus der Schweiz. Dazu kommen noch die frischgebackenen Europameister Staša Gejo aus Serbien und der Deutsche Jan Hojer, sowie die Top 10 Damen und Herren des Boulder Weltcups 2017. Nach mehreren Verletzungspausen ist auch die Rockstars-Gewinnerin von 2012, Alex Puccio aus den USA, wieder dabei. Dafür ist ein anderer Favorit verletzt: der dreifache Rockstars-Gewinner Sean McColl (CAN) darf in diesem Jahr wegen einer Fingerverletzung nur zuschauen.

Beim Adidas Rockstars Wettkampf gibt es für die teilnehmenden Athleten Physiotherapie und Massage sowie Sportmediziner, von denen sie sich behandeln lassen können. Im Vergleich zu regulären Wettkämpfen kann sich auch das Preisgeld sehen lassen. Es beläuft sich auf über 20.000 Euro und teilt sich wie folgt auf:

1. Platz Damen/Herren:

EUR 4,000

2. Platz Damen/Herren:

EUR 3,000

3. Platz Damen/Herren:

EUR 1,500

4. Platz Damen/Herren:

EUR 1,000

5. Platz Damen/Herren:

EUR 500

Climbing meets Music

Der adidas ROCKSTARS Boulder-Wettkampf verbindet Wettkampfklettern mit Livemusik. Orange but Green, die den Event-Titelsong „Rockstar“ geschrieben haben, Publikumsliebling und Beatbox-Ass Robeat und die beiden Extremsport DJs Chainsaw & Sungod werden die Porsche-Arena für die Athleten zum Kochen bringen, versprechen die Veranstalter.

Routenbauer

Die Routenbauer gestalten die Show. Deshalb haben wir das ebenfalls hochkarätig besetzte Routenbauer-Team der Rockstars vor einigen Jahren vorgestellt. Diesmal wird das Team aus Laurent Laporte, Matthias Woitzuk, Adam Pustelnik, Reini Fichtinger und Manu Hassler ergänzt von Felix Buchmann, Tomas Oleksy und Robert Leistner.

Adidas Rockstars 2017 Programm

Mittwoch, 13. September

Mädels only Pre-Event im Climbmax Stuttgart

Ticket to Rockstars For Women Only

ab 17:30 Uhr ist die Kletterhalle NUR für Frauen geöffnet. Shauna Coxsey, Petra Klingler, Miho Nonaka, Mélissa Le Nevé und Nina Williams schrauben an diesem Tag die Routen und geben den Teilnehmerinnen wertvolle Tipps während der Boulder Jam. Yoga steht ebenfalls auf dem Programm und bigFM Djane T-Licious sorgt für den richtigen Sound.

Freitag, 15. September

9h00 Hallenöffnung

09h30 – 13h15 Qualifikation adidas ROCKSTARS Profi-Wettbewerb

12h30 – 16h00 Akkreditierung GORE-TEX Be a Rockstar Amateurwettbewerb

15h30 – 22h00 GORE-TEX Be a Rockstar Jam Session mit bigFM DJ P.

22h00 – 22h05 Vergabe der Wildcards für das adidas ROCKSTARS Halbfinale

Samstag, 16. September

10h00 Hallenöffnung

11h00 – 13h30 Semifinale adidas ROCKSTARS

13h30 – 14h00 adidas TERREX Cinema – adidas ROCKSTARS 2016 Highlight Show

14h00 – 14h30 adidas TERREX Athleten im Interview auf der Bühne

14h45 – 15h00 Präsentation Finalisten GORE-TEX Be a Rockstar

15h00 – 16h00 Build Your Boulder/ GORE-TEX Be a Rockstar

16h00 – 16h30 adidas TERREX Cinema – Fabian Buhl “Dare To Live Your Dream”

16h30 – 17h30 Finale GORE-TEX® Be a Rockstar und Siegerehrung

17h45 – 18h15 Zlagboard Finale

19h15 – 19h45 Live Konzert Orange but Green

19h45 – 20h15 Warm-up DJ Battle und Robeat

ab 20h15 Internet Livestream

20h15 – 20h30 Intro adidas ROCKSTARS Finale/ Athletenpräsentation

20h35 – 22h20 adidas ROCKSTARS Finale mit Orange but Green und Robeat

22h20 – 23h00 adidas ROCKSTARS Super Finale

23h00 – 23h15 Siegerehrung

23h15 bigFM After Party im Palm Beach mit DJane T-Licious

Älterer Beitrag: Adidas Rockstars 2015

Die Gitarren jaulten, das Publikum fieberte: Am Wochenende gewann Sean McColl den "adidas Rockstars 2015" Boulder-Wettkampf. Bei den Damen erboulderte Shooting Star Megan Mascarenas den Titel.

Beim "adidas Rockstars" Boulderwettbewerb werden hochkarätige Boulderer aus aller Welt gezielt eingeladen, um bei röhrenden Gitarren und anderen Beats einen aufmerksamkeitserregenden Wettkampf auszufechten. So sind die "besten Boulderer der Welt" am vorletzten Septemberwochenende nach Stuttgart gepilgert.

Es kämpften fast 60 Top-Boulderer aus 23 Nationen in Stuttgart um den Titel "adidas Rockstar 2015". Über 3500 Zuschauer bestaunten den Sieg der 17-jährigen US-Amerikanerin Megan Mascarenas im Finale der Damen sowie den dritten Titelgewinn für den Kanadier Sean McColl nach 2012 und 2014.

Bei den Herren schaffte es der Japaner Rei Sugimoto auf Rang Zwei, mit dem Slowenen Jernej Kruder landete der Sieger von 2013 auf dem dritten Platz. Mit Simon Unger schaffte es ein Deutscher ins Finale, allerdings musste er sich mit Rang Sechs zufrieden geben.

Bei den Damen war es ein sehr junges Finale: vier der sechs Finalistinnen waren unter 18, eine 18 Jahre alt. Mit der Japanerin Akiyo Noguchi landete allerdings eine erfahrene Weltcup-Boulderin auf Rang Zwei, die 16-jährige Janja Garnbret aus Slowenien boulderte auf den dritten Platz.

Megan Mascarenas und Sean McColl

„Bei meinem ersten Versuch im Superfinale dachte ich, ich muss schnell sein, aber dann habe ich realisiert, dass der Boulder ziemlich schwer ist, es ging also eher darum ihn überhaupt zu toppen anstatt schnell zu sein“, so Megan Mascarenas. „Kurz vor dem Top bin ich steckengeblieben und wusste nicht, was ich machen sollte, also beschloss ich den Top mit einem Toe-Hook zu nehmen..."

Auch Titelverteidiger Sean McColl konnte am Superboulder (dem letzten entscheidenden Problem, das auf Zeit geklettert wird), nicht einfach hochrennen: „Ich dachte, wir beide würden den Sprung im ersten Versuch schaffen und dass es wieder ein Rennen auf den Buzzer geben würde. Aber der Sprung war doch ziemlich schwer. Also habe ich mir Zeit genommen, mich entspannt und mir mehr Zeit gelassen also sonst, um das Top zu erreichen...“

Ergebnisse Adidas Rockstars 2015

Die Ergebnisse aus dem Finale:

Damen:

1. Megan Mascarenas (USA)

2. Akiyo Noguchi (JPN)

3. Janja Garnbret (SLO)

4. Stasa Gejo (SRB)

5. Miho Nonaka (JPN)

6. Julija Kruder (SLO)

Herren:

1. Sean McColl (CAN)

2. Rei Sugimoto (JPN)

3. Jernej Kruder (SLO)

4. Alexey Rubtsov (RUS)

5. Jongwon Chon (KOR)

6. Simon Unger (GER)



Video: Adidas Rockstars (Best of 2015)

Gore-Tex "Be a Rockstar"-Contest: Ergebnisse

Im Rahmen der adidas Rockstars-Veranstaltung fand auch der Gore Tex "Be a Rockstar"-Contest für ambitionierte Hobbykletterer statt. Der Gewinner, Moritz Winkler, bekam eine Wildcard fürs "richtige" Rockstars-Halbfinale, und konnte sich mit den Boulder-Profis messen.

Damen

1. Lilli Kiesgen (GER)

2. Franziska Sterrer (AUT)

3. Julia Fiser (AUT)

4. Julia Pinggera (AUT)

5. Marie Da Silva (FRA)

6. Nora Kiraly (HUN)

Herren

1. Sergii Topishko (UKR)

2. Kaito Watanabe (JPN)

3. Baptiste Ometz (SUI)

4. Luis Gerhardt (GER)

5. Amir Nouri (IRI)

6. Nikola Petrov (BUL)





Mehr Bouldern:

Mehr geniale Bilder von den Adidas Rockstars: