Adidas Rockstars 2016 - Livestream

Auch in diesem Jahr darf man sich wieder auf einen spannenden Wettkampf freuen. Insgesamt 70 Top-Athleten aus 20 Nationen wurden zu Adidas Rockstars eingeladen. Die besten sechs Damen und Herren kommen ins Finale am Samstagabend, die Top 2 treten am Superboulder gegeneinander an. Hier klettern die beiden Sportler zeitgleich und durch einen Sichtschutz voneinander getrennt, eine identische Route.

Wer es nicht schafft sich das Spektakel vor Ort anzusehen, kann sich hier live im Video-Stream dazuschalten und mitfiebern:

Adidas Rockstars 2016 – Hochkarätige Boulderelite

Mit dabei ist unter anderem die 18-jährige Megan Mascarenas aus den USA. Sie gewann 2015 sowohl die Adidas Rockstars Qualifikation als auch das Semifinale und konnte sich im Superfinale mit einem unvergesslichen Toe Hook gegen die mehrfache Weltcupgesamtsiegerin Akiyo Noguchi aus Japan durchsetzten. Auch der dreifache Adidas Rockstars Gewinner und dreifacher Weltmeister Combined (L/S/B) Sean McColl aus Kanada möchte in diesem Jahr wieder seinen Titel verteidigen.

Die Top-Platzierten des diesjährigen Boulder World Cups, Miho Nonaka (JPN), Mélissa Le Nevé (FRA), Kokoro Fujii (JPN), Alexey Rubtsov (RUS) und Jongwon Chon (KOR), der den Boulder Weltcup 2015 gewann, gehen beim diesjährigen Adidas Rockstars ebenfalls an den Start.

Zum Favoritenkreis zählen außerdem der amtierende Europameister Jan Hojer (GER) sowie die derzeit Führenden im Lead World Cup, die erst 17-jährige Janja Garnbret (SLO), die letztes Jahr den dritten Platz belegte, und ihr Teamkollege Domen Škofic (SLO).

Die Britin Shauna Coxsey, die dieses Jahr den Gesamtweltcup vorzeitig gewann und von der Queen zum Member of the Order of the British Empire ernannt wurde, musste sich nach dem Weltcupfinale in München leider einer Schulteroperation unterziehen. Sie wird adidas ROCKSTARS nur von der Seitenlinie verfolgen können. Allerdings lässt sie es sich nicht nehmen, live dabei zu sein.

