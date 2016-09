Das hochkarätige Feld von insgesamt 72 eingeladenen Athleten wurde über zwei Runden auf sechs männliche und acht weibliche Finalisten reduziert. Nachdem sich drei Damen den 6. Platz im Halbfinale teilten, standen erstmals acht Teilnehmerinnen statt der üblichen sechs im Finale. Unter diesen 14 Finalisten aus zehn Nationen befand sich u.a. der amtierende Europameister Jan Hojer (GER), der amtierende Boulder-Weltmeister und Gesamtweltcupsieger 2016 Tomoa Narasaki (JPN), die amtierende Boulder Weltmeisterin Petra Klingler (SUI), die vierfache Gesamtweltcupsiegerin Akiyo Noguchi (JPN), der Gesamtweltcupsieger 2015 Jongwon Chon (KOR), sowie amtierende Lead Weltmeisterin Janja Garnbret (SLO). Wie von den Beobachtern vorhergesagt, kam es zu einem der spannendsten Finale in der Geschichte dieses IFSC Master Events.

Das adidas Rockstars Superfinale der Damen

Am Ende standen sich im Superfinale der Damen, in dem die Top 2 nach drei Bouldern zeitgleich eine identische Route klettern, mit der erst 17-jährigen Jaja Garnbret (SLO) und der 19-jährigen Jessica Pilz (AUT) zwei Kletterinnen gegenüber, die sich vor allem als herausragende Leadkletterer einen Namen gemacht haben. Dass sie auch mit den weltbesten Boulderern mithalten können, stellten sie in diesem Finale eindrucksvoll unter Beweis. Janja Garnbret, die jüngste Teilnehmerin im Profifeld, wird von vielen Experten als Kletterwunder gefeiert. Sie flashte alle drei Boulder im Finale und nutzte ihre letzten Kraftreserven, um sich in dem hochspannenden Duell durchzusetzen, bei dem beide Athletinnen immer wieder gleichauf waren, aber ein ums andere Mal am entscheidenden Griff abrutschten und stürzten, bis es Garnbret schließlich gelang, sich zu halten. Das leidenschaftliche und lautstarke Publikum in der Porsche-Arena belohnte die junge Slowenin mit Standing Ovations.

Ergebnisse Damen:

1. Janja Garnbret (SLO)

2. Jessica Pilz (AUT)

3. Miho Nonaka (JPN)

4. Stasa Gejo (SER)

5. Petra Klingler (SUI)

6. Leah Crane (GBR)

7. Akiyo Noguchi (JPN)

8. Mina Markovic (SLO)

Das adidas Rockstars Superfinale der Herren

Im Superfinale der Herren standen sich der 24-jährige Europameister und Gesamtweltcupsieger 2014, Jan Hojer (GER), und der 20-jährige Weltmeister und Gesamtweltcupsieger 2016, Tomoa Narasaki (JPN), gegenüber. Hojer zog als Führender ins Superfinale ein, denn er schaffte als Einziger den Boulder Nummer 2 im siebten Versuch und bescherte den Zuschauern einen wahren Rockstars Moment als er zu einem großen Sprung ansetzte, den Griff sicher mit seiner rechten Hand hielt und auspendelte, während er mit seiner freien Hand noch die Menge anheizte. Eine beeindruckende Demonstration seines Könnens. Das Superfinale der Männer war allerdings nach nur 30 Sekunden entschieden und diesmal war es eine Machtdemonstration des jungen Japaners, der Hojer beim doppelten Flash abhängte und als erster auf den Buzzer hauen konnte. „2016 ist mein Jahr“, brachte Narasaki es anschließend auf den Punkt. Letztes Jahr hatte er bei den adidas Rockstars noch nicht einmal das Halbfinale erreicht, in diesem Jahr gewann er alles, was es zu gewinnen gab. Ein kometenhafter Aufstieg!

Ergebnisse Herren:

1. Tomoa Narasaki (JPN)

2. Jan Hojer (GER)

3. Jongwon Chon (KOR)

4. Alban Levier (FRA)

5. Rustam Gelmanov (RUS)

6. Jernej Kruder (SLO)

Das sind die adidas Rockstars der vergangenen Jahre: