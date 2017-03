Foto: The North Face

Foto: Andy Wickstrom & Just Go Climb

Foto: Weigh my Rack

Beim 'The Black Diamond Project' geht es um eine Wettkampfroute, die für alle offen ist. Die Route in der Stockholmer Kletterhalle ist seit Samstag, den 18. Februar für alle Interessenten offen zum Probieren; es ist kein Startgeld außer dem Hallen-Eintritt erforderlich.

Hier gibt's den Video-Mitschnitt der Eröffnungsveranstaltung Ende Februar und die Videos zum Routenbau und Testlauf der Wettkampfroute.

Video: Die härteste Kletterroute der Welt? The BD Project

Foto: Bjorn Pohl Der Italiener Stefano Ghisolfi (24) kletterte am 18. Februar am weitesten.



Das Preisgeld für den ersten Durchstieg der Route liegt bei 5000 Euro.

Wie bei einer regulären Wettkampfroute zieht die Schwierigkeit nach oben hin an. Die Route setzt sich aus Boulderpassagen zusammen, die zukzesssive schwerer werden. Während die Route an einer circa 18 Meter hohen Wand ist, beläuft sich die Kletterstrecke eher auf 25 Meter.

Foto: Bjorn Pohl Der Boulderer Nalle Hukkataival fand zwar die Züge nicht so schwer, konnte aber wegen akut gepumpter Arme nicht so weit klettern.



Beginnen soll die Route ungefähr mit 6a (oder UIAA 6), am am Routenende soll sie dann Kletterschwierigkeiten im elften Grad aufweisen. Alle sollen mitmachen können, aber natürlich sollen sich auch die starken Kletterer darin nicht langweilen.

Vor Ort in Stockholm waren Stefano Ghisolfi, Nalle Hukkataival, Magnus Midtbø, Kajsa Rosén und Jorg Verhoeven für den Eröffnungstag am 18. Februar. Adam Ondra und Patxi Usobiaga haben sich für den 22.-23.04.2017 angemeldet, um sich an der Projektroute zu versuchen.

The Project Ep. 7

The Project Ep. 6