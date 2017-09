Foto: Louder than 11

Der finnische Topboulderer Nalle Hukkataival hatte diesen Sommer mit The Finnish Line (Fb 8C/+) erneut eine große Erstbegehung geschafft. Groß in mehrfacher Hinsicht: denn das Ding ist nicht nur schwer, sondern auch hoch.

In jedem Fall hat er sein Händchen für Wahnsinns-Linien erneut unter Beweis gestellt; und auch, dass er selbst nach seiner Erstbegehung von Burden of Dreams, des ersten 9A-Boulders der Welt, noch immer einen unbändigen Hunger auf neue Linien in sich trägt.

