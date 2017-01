Foto: The North Face

Motivation ist alles – so lässt sich vielleicht das Motto der starken US-Kletterin Michaela Kiersch auf den Punkt bringen. Und wie motiviert sie ist, lässt sich in diesem Clip bestaunen. The Golden Ticket, die von ihr projektierte Route liegt bei 5.14c, das heißt zu deutsch bei circa 11-/11.

Video: Michaela Kiersch klettert 'The Golden Ticket' (5.14c)

