Der verstorbene Dan Osman, legendärer Free-Solo-Kletterer und Adrenalinjunkie, ist unter anderem mit einem Video seiner Speedbegehung von Bear's Reach (5.7) am Lake Tahoe in Kalifornien bekannt geworden. In Stone-Masters-Manier rannte er die relativ leichte Route in 4 Minuten und 25 Sekunden hoch. Das war in den 90ern.

Nun hat der berühmteste Free-Solo-Kletterer dieser Tage, Alex Honnold, für einen Versicherungs-Werbespot versucht, den Speedrekort zu brechen. Natürlich auch Free Solo, und in ähnlichem Outfit wie Dan Osman in den 90er Jahren.

Alex Honnold vs Dan Osman

Foto: Jimmy Chin Alex Honnold in 'Heaven'.



Im folgenden Clip sieht man den US-Amerikaner Alex Honnold free solo in Heaven (5.12d/7c) am Glacier Point im kalifornischen Yosemite.

Alex Honnold ist mit seinen Free-Solo-Begehungen von teils sehr langen und exponierten Routen bekannt geworden. In diesem Clip klettert er Heaven, eine steile Risskletterei, die er 2011 free solo geflasht hatte.

Video: Alex Honnold free solo in "Heaven"

