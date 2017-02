Foto: Andy Wickstrom & Just Go Climb

Während in Deutschland noch Winter ist, brummt der Fels im Norden Spaniens. Ende Januar konnte der Italiener Stefano Ghisolfi (23) die von Chris Sharma erstbegangene First Round First Minute (9b) in Margalef klettern. Das war seine zweite Route in diesem Grad nach Stefanos Erstbegehung von Lapsus 2015 im italienischen Gebiet Andonno.

Beim Durchstieg von First Round wurde er von Alexander Megos gesichert, der damit seine bislang schwerste Sicherung abhakt, wie er auf Instagram vermerkt: "Hardest belay tick by far for me!! So psyched!!"

In Terradets konnte Stefano noch Definicion de resistencia democrata (9a) klettern. Die Route war ursprünglich mit 9a+ bewertet gewesen, doch wurde sie nun abgewertet auf 9a, womit auch Stefano übereinstimmt.

David Firnenburg (21) hat Anfang Februar mit der Begehung von La Rambla (9a+) in Siurana seine erste 9a+ begehen können. Er brauchte sechs Tage, um die rund 45 Meter lange Linie klettern zu können. Der aus Hannover stammende Ruben lebt, studiert und trainiert mittlerweile (gemeinsam mit seinem Bruder Ruben) in der Schweiz. Auf der Webseite www.firnenburgbrothers.com gibt es einen Bericht von David über seinen Siurana-Trip und La Rambla.

Den Namen Mamichula gab Adam Ondra für seine neueste Erstbegehung in Oliana aus. Die Kombination verbindet die bestehenden Routen Papichulo und Pachamama (beide 9a+) und die Crux zwischen diesen Routen soll ungefähr die Schwierigkeit eines 7C+/8A Boulders haben. Adam nennt Mamichulo "hart 9b". Das Video zeigt die Begehung, gefilmt von unten.

In den Tagen darauf kletterte Adam noch American Hustle (8c) onsight, Nunca doy un paso atras (8c) onsight, Rollito Ninja (8c, FA), Happy Day (9a/a+, FA) und Crimptonite (8b+) im zweiten Versuch.

