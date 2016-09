Bericht von Roland Hemetzberger:

"Nach einer sehr intensiven Klettersaison 2015 mit dem Höhepunkt meiner bisher schwersten Tour am 25. Dezember Outro (9a+) sollte das Klettern beim Neuseeland-Trip eher im Hintergrund stehen. Eigentlich...

Nach zwei Wochen quer durch Neuseeland-Reisen juckte es mich als getriebener Kletterer, langsam in den Fingern. Nachdem wir ein paar weitere Locals kennengelernt hatten, war die Antwort immer die gleiche: "Go the Milfordsound area you will find there awesome sportclimbing".

Auf der Südinsel Neuseelands liegt der 15 Kilometer lange Fjord Milford Sound, eine der wichtigsten Touristenattraktionen. Klettern an einem der schönsten Plätze der Welt, warum nicht?

Die lokale Klettercommunity vor Ort war extrem nett und unterstützend und gab mir freundlicherweise Topomaterial, etliche Empfehlungen und zeigten mir noch im Projektstatus schlummernde Traumlinien. Ein offenes Projekt von Derek Thatcher, das er auf den Namen "Nebuchadnezzar" getauft hatte, zog mich in seinen Bann. Goldener perfekter Gneiss, leicht überhängende fingerlastige Kletterei, perfekt!

Einen Haken hat dieser Teil von Neuseeland. Der Milford Sound liegt in einer der regenreichsten Gegenden der Erde. Alles drehte sich um dieses Projekt, zum Glück hatten war das Wetter auf unserer Seite, doch die Tage vergingen wie im Flug. Nun war klar, das Wetter würde sich ändern, ich setzte alles auf eine Karte, nach einem Ruhetag fühlte ich mich sehr gut, wenn alles passt, könnte ich Nebuchadnezzar vielleicht heute schaffen.

12:00 Uhr Mittag - nach einen spartanischen Aufwärmprogramm hatte ich bereits drei Versuche in das Projekt gesetzt, ohne Erfolg. Doch an Aufgeben war nicht zu denken. So entschied ich mich, zurück ins Camp zu fahren und mich zu erholen. Neue Runde neues Glück, gleicher Tag!

Gegen 18:00 Uhr stand ich wieder am Einstieg, die Schlechtwetterfront kam immer näher, es begann bereits zu nieseln, der Wetterbericht sollte recht behalten, somit war mir klar, dass es heute meine letzte Chance ist. Wieder kletterte ich in zwei weniger guten Versuchen bis zur ersten Schlüsselstelle, doch wieder: eine Mischung aus Unkonzentriertheit und Pech verhinderten das Weiterkommen.

Ziemlich ungeduldig und mit einem bereits durchnässten Sicherungspartner kletterte ich in meinem nächsten Versuch bis zum Stand, fast. Im leichten Gelände schenkte ich meine Begehung noch her. Unbegreiflich ärgerlich, das war's nun, der Regen wurde immer stärker, das Licht immer weniger und die Energie lag bei Null.

Mein Freund Stefan wollte mich nochmals motivieren, doch in aussichtslosen Lagen fällt es eben schwer an sich zu glauben. Trotzdem musste ich nun die Schlingen aus der Wand holen, ein letztes mal ans scharfe Ende vom Seil. Zehn Minuten später klippte ich den Stand, sturzfrei... in meinem 7. Versuch!

Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie es doch noch klappte. Das Projekt Nebuchadnezzar war besiegt! Zur Bewertung (irgendwo bei 8c+ oder 9a) freue ich mich auf die Meinung von Wiederholern."

Video: Roli Hemetzberger in Neuseeland

