Nalle Hukkataival: 9A-Boulder erstbegangen?

Viele Jahre kehrte Nalle Hukkataival immer wieder zurück zu seinem Boulderprojekt in Lappnor; gestern gelang ihm der Durchstieg (siehe Facebook-Eintrag unten).

Nachdem Nalle schon sehr viele Boulder am Rande des (derzeit) Menschenmöglichen geklettert hat, empfindet er nun, dass er ein neues Level erreicht hat, und schlägt den Grad Fb 9A für Burden of Dreams vor, wie der das Lappnor-Projekt nun genannt hat.

Nalle:

"Waking up today I can’t help but look at the world with different eyes. Having achieved the first ascent of Burden of Dreams marks a new level in my climbing. With a handful of existing 8C+ boulders in the world, proposing 9A is the logical step."

zu Deutsch ungefähr:

"Heute bin ich aufgewacht und schaue mit anderen Augen auf die Welt. Burden of Dreams erstzubegehen bedeutet ein neues Level für mich im Klettern. Es existieren einige 8C+ Boulder auf der Welt; es erscheint mir logisch, 9A vorzuschlagen."